Синоптик дала обнадеживающий прогноз: начнутся дожди, жара немного спадет

04.08.2017 11:57

7 августа, в понедельник, температура воздуха в Украине снизится на несколько градусов, а в некоторых регионах пройдут дожди. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.



По ее словам, ожидается небольшое похолодание, но даже оно позволит немного отдохнуть от изнуряющей жары. «Первые обнадеживающие прогностические карты ближайшей перспективы. Ночью много дождей. Днем на западе и севере замечательные +24+29 градусов», - написала Диденко. А вот в Гидрометцентре дали немного другой прогноз – там сообщают, что дожди в страну придут уже в воскресенье, 6 августа. Диденко, в свою очередь, отмечает, что в пятницу, субботу и воскресенье в большинстве украинских областей днем будет до 37 градусов.



Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что в северных и западных регионах жара спадет после 7 августа, а вот жителям востока и юга придется жить в условиях аномальной жары до 11 августа. Температура снизится на 5-7 градусов, но понижение будет ощутимым, особенно в ночные часы.