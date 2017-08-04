- Синоптик дала обнадеживающий прогноз: начнутся дожди, жара немного спадет11:57
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В Крыму могут начаться серьезные проблемы с бензином10:52
- За жестокое обращение с животными - за решетку! Новый закон вступил в силу10:30
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення10:16
- На що Кличко обміняв боксерський ринг?09:54
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город09:20
- Смена режима в РФ: назван главный интерес Украины08:57
- Не хотите платить – будем проверять08:41
Синоптик дала обнадеживающий прогноз: начнутся дожди, жара немного спадет
7 августа, в понедельник, температура воздуха в Украине снизится на несколько градусов, а в некоторых регионах пройдут дожди. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, ожидается небольшое похолодание, но даже оно позволит немного отдохнуть от изнуряющей жары. «Первые обнадеживающие прогностические карты ближайшей перспективы. Ночью много дождей. Днем на западе и севере замечательные +24+29 градусов», - написала Диденко. А вот в Гидрометцентре дали немного другой прогноз – там сообщают, что дожди в страну придут уже в воскресенье, 6 августа. Диденко, в свою очередь, отмечает, что в пятницу, субботу и воскресенье в большинстве украинских областей днем будет до 37 градусов.
Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что в северных и западных регионах жара спадет после 7 августа, а вот жителям востока и юга придется жить в условиях аномальной жары до 11 августа. Температура снизится на 5-7 градусов, но понижение будет ощутимым, особенно в ночные часы.
Теги: Донбасс, погода, дождь
- Деньги на ветер и прочее. Российские синоптики взяли у Всемирного банка огромный кредит
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
- Погода на сегодня: На большей части территории Украины сухо, температура до +5
- Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию
- «Рано радовались»: Трамп усложнил выдачу виз США для россиян
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Жебривский пообещал сделать Донецкую область самой чистой в Украине17:50
- СБУ поймала информаторов боевиков в зоне АТО16:38
- Вступительная кампания-2017: Более двух тысяч человек с оккупированных территорий рвутся в украинские вузы13:49
- 18 человек из «обменного списка ДНР» не горят желанием возвращаться на Донбасс13:20
- ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ13:09
- Синоптик дала обнадеживающий прогноз: начнутся дожди, жара немного спадет11:57
- Daimler присоединился к проекту летающего такси11:45
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши (ВИДЕО)11:08
- В оккупированный Крым прилетела немецкая группа Scooter11:00
- В Крыму могут начаться серьезные проблемы с бензином10:52
- Бразильский форвард стал самым дорогим футболистом в истории10:40
- За жестокое обращение с животными - за решетку! Новый закон вступил в силу10:30
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення10:16
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко