Смена режима в РФ: назван главный интерес Украины

04.08.2017 08:57

Возможная смена политического режима в Российской Федерации может стать первым фактором прекращения войны с Украиной

Об этом сообщил украинский волонтер Мирослав Гай.

«Нас прежде всего интересует смена режима в России. Это будет первым действенным фактором, который поможет прекратить войну на Востоке Украины и начать процесс возвращения наших территорий. Надеюсь, что смена режима в РФ состоится до 2018-2019 года», — отметил волонтер.

В то же время Гай пояснил, почему «распад» Российской Федерации является неизбежным процессом.

«Распад РФ неизбежен. Это объективный исторический процесс. Когда непосредственно это произойдет, я бы не стал прогнозировать. Здесь никто на 100% не может быть уверен. Но есть объективные вещи», — подчеркнул он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и весь мир начинает осознавать это.

Источник: Politeka