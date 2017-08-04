Тимошенко упевнено перемагає Порошенка у другому турі, - політолог

04.08.2017 14:56

«Остання сесія парламенту має відкритий фінал і закінчилася на найцікавішому, - прокоментував для Соцпорталу Петро Охотін. – Основні гравці готуються до політичного маршу-кидка, який почнеться з вересня. Конфігурація може бути цікавою: наростає розлам між «Народним фронтом» і Блоком Петра Порошенка, свої кампанії активно ведуть непарламентські політики, зокрема, Валентин Наливайченко та Михеїл Саакашвілі».

Охотін звернув також увагу на зростання рейтингу Юлії Тимошенко: «У випадку проведення дострокових президентських виборів на перше місце може вийти лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Такі тенденції зберігаються і в другому турі виборів президента. Тимошенко упевнено перемагає Порошенка у другому турі».

«За даними групи «Рейтинг», за неї готові проголосувати 15,2% з тих, хто має намір взяти участь у виборах. За Порошенко - тільки 11,6%. У другому раунді за Тимошенко проголосують 32%, а за Порошенка - 24%. Тимошенко довела, що є лідером опозиції по стану на літо-2017. Цікаво буде спостерігати за розвитком динаміки до осені», - підкреслив політолог.

«Канікулами у Верховній Раді максимально намагатимуться скористатися прем’єр-міністр Гройсман, Генпрокурор Юрій Луценко, а також керівництво НАБУ та САП. Вони стануть основними ньюзмейкерами в серпні та вересні цього року, що дасть їм інформаційні козирі для переговорів на початку осені», - прогнозує Петро Охотін.

Нагадаємо, в червні група «Рейтинг» опублікувала звіт «Економічна та політична ситуація в Україні очима громадян». Опитування було проведено 19-25 травня 2017 року. Методом особистого формалізованого інтерв'ю опитали 2 тис. Респондентів старше 18 років. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

Источник socportal.info