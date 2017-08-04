Турчинов указал на знаковую деталь в новых санкциях США против РФ

04.08.2017 07:35

По его словам, мир начинает понимать, что режимы РФ и КНДР становятся все более похожими друг на друга – непредсказуемыми и опасными

Режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать. Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов введение США новых санкций против РФ, передает пресс-служба ведомства.

"Знаковым является то, что в законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном Президентом США Трампом, которым были введены санкции, Россиявыписана рядом с Северной Кореей", – сказал Турчинов.

"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все более похожими друг на друга – непредсказуемыми и опасными", – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что решение США по санкциям является одним из важных шагов к полной изоляции Путина и той тоталитарной страны, в которую он превратил современную Россию. "Все диктаторы должны помнить, что конец у них один – тотальное презрение и позор", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции с России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

Источник: http://www.segodnya.ua