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В Крыму могут начаться серьезные проблемы с бензином

04.08.2017 10:52
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В Крыму могут начаться серьезные проблемы с бензином

Из-за шторма, обрушившегося на побережье Крыма, полуостров испытывает серьезные проблемы с топливом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на OilNews, об этом рассказал источник, работающий в топливной компании, обеспечивающей топливом местный рынок. 

Как заявляет источник, все местные компании перестали продавать дизельное топливо и бензин из-за дефицита ресурсов, возникшего из-за мощного шторма. «Дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника, 7 августа», - сказано в заявлении источника. Нужно отметить, что до аннексии Крыма продажи топлива в Крыму были очень высокими – это связано с огромным наплывом туристов с материковой Украины.

Сейчас украинцы практически перестали ездить в Крым, а россияне добираются «своим ходом» - на самолетах и на пароме, соответственно, в летний период на полуострове стало намного меньше автомобилей. В 2013 году продажи бензина в Крыму достигали 229 тысяч тонн. 



Теги: Донбасс, Крым, бензин
 
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