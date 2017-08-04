В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины

04.08.2017 11:30

В так называемом "министерстве внутренних дел" террористической группировки "ЛНР" заявили о задержании в Луганске трех 18-летних парней за "акты вандализма". Об этом сообщается на сайте ведомства оккупантов.

Утверждается, что 21 июля задержанные разбили окна луганской школы №36, а также нанесли на здание рисунки украинских флагов, передает Гордон.

Кроме того, в "МВД ЛНР" добавили, что юноши в районе так называемого университета имени Даля подняли флаг Украины и срезали трос на флагштоке, чтобы не было возможности его убрать.

Согласно сообщению, на следующий день парни раскрасили памятник маршалу Жукову, установленный на территории учебного заведения, "а через двое суток и вовсе повалили постамент на землю".

Инициатором этих "актов вандализма" назвали луганчанина, который несколько лет жил в Виннице и вернулся в город.

Оккупанты заявляют, что юноши были в состоянии алкогольного опьянения. По указанным инцидентам "возбуждено уголовное дело".

Источник: http://from-ua.com