В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики

04.08.2017 13:31

Вирус Коксаки из Турции перекинулся в Украину. Под угрозой - дети и люди в возрасте. Особая опасность заражения Вирусом Коксаки - на пляжах у воды.

В Украину пришел вирус Коксаки, которым сначала заражались на курортах Турции. Сейчас вирус Коксаки свирепствует на курортах Украины. Пользователь соцсети Facebook Инна Приходько заявила, что вирус уже добрался до Украины.

"К сожалению, но в Украине он тоже есть. Мы съездили в Лазурное и там заболели. И местные из врачей не слышали о нем и как лечить не знают", – написала она.

Вирус Коксаки после курортов Турции может распространиться в Украине, в особенности на популярных курортах страны. Заразиться можно, купаясь в водоемах, куда попадают сточные воды. Кроме того, вирус передается воздушно-капельным и тактильным путем.

Об этом предупреждает заведующий клинико-диагностической лабораторией инфекционной больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Александр Карловский

"Распространение вируса зависит от социально-бытовых условий. На наших украинских курортах не так много отелей и гостиниц с нормальной канализацией и питьевой водой. В Советском Союзе эта болезнь была распространена – когда у нас вместо нормальных канализаций стояли сортиры, а недалеко – сбор воды", – пояснил он.

Также специалист отметил, что основную опасность вирус составляет для пожилых людей и детей.

"Смертность не большая, но все зависит от ослабленности организма. Если он сопровождается какими-то другими болезнями – можем иметь летальный исход. Вирус сопровождается температурой, высыпаниями на теле. Лечится он временем. Специфической терапии нет, если имеем обезвоживание организма – компенсируют водой", – рассказал врач.

Нардеп Виталий Куприй рассказал историю товарища, семья которого также столкнулась с опасным вирусом Коксаки.

"Сейчас в Турции, приехали 20.07, на третий день младший ребенок заболел вирусом Коксаки, но тогда врачи не сказали, что это. После этого переболели все, болею сейчас я, форма болезни страшная: 4 дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается, не сплю третий день плюс диарея. И такое было со всеми членами семьи", - пишет больной отдыхающий.

Он также добавляет, что "отель выкручивается и не признает ничего".

"Эта хрень заразна. Инкубационный период от 10 дней до месяца и заразиться можно воздушно-капельным путем. И мы едем в Киев 03.08", - предупреждает пострадавший.

Мужчина отмечает, что отель отказывается содействовать и помогать.

"В отеле около тысячи человек, каждый третий ребенок болеет или переболел, но никто не признает этого", - сообщает он.

Вирус Коксаки относится к возбудителю детских инфекций. Он вызывает вирусный инфекционный процесс – энтеровирусный стоматит с экзантемой. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития вялых параличей, поражения оболочек головного мозга.

Время от заражения до развития первых симптомов составляет от 2 до 10 дней. Начало заболевания обычно острое, с подъемом температуры тела до 39° С, резким ухудшением общего самочувствия, болью в мышцах и головной болью. Обычно такая симптоматика соответствует вирусемии – массовый выход вирусных частиц в системный кровоток. Общая интоксикация в детском возрасте характеризует практически все инфекционные заболевания.

Симптомы вируса Коксаки, развиваются уже через день от начала заболевания, они включают:

1. Появление маленьких болезненных пузырьков и язвочек (до 2 мм в диаметре) на слизистой оболочке рта и на внутренней поверхности щек. Также возможно заболевание горла с появлением пузырьков на миндалинах.

2. Формирование небольших везикул (пузырьки с жидкостью) на ладонях, подошвенных поверхностях стоп, между пальцами. Такие элементы сыпи напоминают ветрянку. Затем они в небольшом количестве могут появляться на коже рук (предплечья) и ягодиц.

3. Зуд на коже при инфекции вирусом Коксаки отсутствует.

4. Температура сохраняется несколько дней, затем нормализуется (при условии классического течения инфекции).

5. Диспепсический синдром – развитие поноса, рвоты. Понос может быть до 5-10 раз в день, стул при этом жидкий, водянистый без патологических примесей (кровь, слизь или гной).

Источник Без табу