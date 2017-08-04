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Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
В Владимир-Волынском Волынской области развернулся нешуточный скандал – украинских защитников не пускают в свой пункт дислокации
Об этом в блоге рассказал пресс-секретарь 14-й бригады Влад Якушев.
По его словам, бойцы три года не были дома, т.к. большую часть времени проводили на передовой, ненадолго выходя на полигоны, чтобы отремонтировать технику, пополнить личный состав после освобождения мобилизованных.
При этом у бригады есть пункт постоянной дислокации в городе Владимир-Волынский, но там негде разместить бойцов. Есть казармы, стационарная кухня, полигон для учений, а в город можно выходить в увольнение. «В таких условиях можно по-настоящему отдохнуть, а не вымучиться окончательно, пережив зиму в полигонных палатках, когда о доме даже не мечтаешь, а начинаешь молиться, чтобы быстрее вернули на передовую», — пишет Якушев.
Вернуться в казармы военные не могут, т.к. счета квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) заблокированы. С КЭЧ судятся города области, которые хотят, чтобы военные заплатили земельный налог, от которого были освобождены до 2015 года.
«Получилось так, что льготы на налог сняли и города насчитали военным долги. Во Владимир-Волынском это около 17 млн грн. Достаньте и дайте. У КЭЧ таких денег нет, а у Министерства обороны нет такой статьи расходов и оно просто не может получить и выложить», — пояснил пресс-секретарь, отметив, что КЭЧ проигрывает все суды, а ведомство выделяет средства.
По его словам, у каждого бойца есть своя доля в этих миллионах, но они просто «хотят поспать на кровати, а не на нарах в спальнике, хотят поесть из обычной стеклянной тарелки и иметь возможность хотя бы раз в несколько дней принять горячий душ». «Они многого желают? Они этого не заслужили?», — интересуется боец.
Он рассказал, что звонил начальнику КЭЧ подполковнику Владимиру Лискову, который открыл следующее: «Они откажутся от земельного налога, но военные должны передать им во Владимире-Волынском 2 га земель военторга, 25,2 га танкового полка и 50 га полигона по дороге на границу…Большую часть долга по земельному налогу министерство уже погасило. Осталось 5,6 млн из 17».
Якушев также подсчитал, что с учетом суммы долга власти хотят купить 77 га земли всего лишь по $28 за сотку.
«Я пообщался с некоторыми знакомыми в ситуации людьми в городе и мне сказали, что Земле во Владимире-Волынском уже поделили местные и некоторые народные депутаты. Там должно начаться строительство многоквартирных домов и уже застройщик неофициально определен, — рассказывает пресс-секретарь. — А на 50 га полигона, которые просят под кладбище … Нашлись даже уроды, которые сказали Лискову: «Ваших же АТОшникив прятать будем» … Так вот, часть будто действительно под кладбище планируют отдать, а часть использовать на строительство логистического центра. Границы близко, удобно товары туда-сюда таскать».
Источник: https://politeka.net по материалам Zik
Теги: Украина, Донбасс, Волынская область, земля, АТО
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