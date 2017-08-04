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За жестокое обращение с животными - за решетку! Новый закон вступил в силу

04.08.2017 10:30
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За жестокое обращение с животными - за решетку! Новый закон вступил в силу

Закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными, вступил в силу.

Закон был опубликован 3 августа в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого издевательство над животными наказывалось штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за жестокое обращение с животными и предусмотрен штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен).

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, животные, тюрьма
 
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