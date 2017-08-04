- Саакашвілі покинув територію США18:00
- У Добкина было арестовано имущество вместе с винным погребом на 200 квадратов17:45
- Чотири швидких способи позбутись запаху з рота17:30
- Сильнейший пожар в Испании: власти перекрыли трассу национального значения17:11
- Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины16:50
- Абонплата за газ: активисты сорвали заседание НКРЕКУ16:28
- Введение абонплаты за газ: почему НКРЭКУ стоит притормозить15:30
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка15:14
- Тимошенко упевнено перемагає Порошенка у другому турі, - політолог14:56
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
Заправщики меняют ценники на автогаз: как долго это продлится
Розничные цены на сжиженный газ продолжают расти уже четвертую неделю подряд. В некоторых сетях АЗС стоимость LPG выросла более чем на гривну.
По словам экспертов, топливо реагирует на нестабильные поставки из РФ и мировые газовые цены. передает UBR.
По данным консалтинговой компании UPECO, за минувший месяц средняя цена топлива на газовых заправках выросла с 10,62 до 10,89 грн за литр. Сильнее всего цены поднялись в сетях Marshal (+1,15 грн) и Народная (+0,99 грн). Заправки WOG, ОККО и БРСМ-Нафта повысили стоимость газа на 70 копеек. А другие АЗС приподняли расценки на 10-50 копеек.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, отечественный рынок лишь отыгрывает рост мировых цен на LPG.
«После апрельского падения котировок, СУГ на мировых рынках продолжает расти. Сейчас этот рост начал отражаться на рознице», - пояснил он UBR.ua.
Зависимость Украины от импортного газа очень велика. Из-за существенного увеличения спроса на дешевое топливо почти три четверти реализуемого в Украине LPG имеет иностранное происхождение.
«Украинский производитель давно не справляется с объемами спроса. С 2008 по 2016-й годы импорт сжиженного нефтяного газа в Украину вырос с нуля до 72%. Сейчас этот показатель, наверное, еще выше», - заметил UBR.ua директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
Между тем, на внутриукраинские цены оказывает влияние не только мировая конъюнктура. Раскачку цен связывают еще и с нестабильными и непредсказуемыми поставками топлива из РФ.
«Экономически наиболее выгодны поставки сжиженного нефтяного газа из России и Беларуси, однако последняя попросту не способна удовлетворить спрос на газ в Украине. С поставками же из РФ происходят постоянные катаклизмы», - сетует Рябцев.
В отдельные месяцы поставки из России составляли до 95-97% всего импорта сжиженного газа в страну.
«Сейчас, конечно, из РФ поставляется меньше, не более двух третей от всего импорта», - говорит эксперт. По его словам, во многом это происходит из-за регулярных попыток заблокировать поставки сжиженного газа из России отдельных трейдеров.
«Предлоги для блокирования иногда очень странные. Чего стоит, например, остановка импорта Службой безопасности Украины партии сжиженного нефтяного газа на том основании, что в его состав, якобы, добавлено какое-то токсическое вещество. Которое должно привести к гибели украинцев. Подобных случаев немало. А объединяет их все тот факт, что силовые ведомства так и не представили никаких доказательств ни по одному из обвинений. В том числе и к тем компаниям, которые обвинялись в финансировании терроризма», - добавил Рябцев.
Нестабильные поставки из РФ приводят к регулярным скачкам цен на газ. Нынешний всплеск - не исключение.
По словам Геннадия Рябцева, последняя волна блокирования импорта из РФ пришлась на конец июня начало июля. Тогда нескольким компаниям в судебном порядке намеревались запретить ввоз сжиженного нефтяного газа из России.
«В конечном итоге суд не нашел никаких нарушений в деятельности компания и разрешил импорт, однако срыв поставок привел к дефициту газа и позволил внутреннему производителю поднять цены», - добавил эксперт.
Мнения экспертов относительно дальнейшего поведения цен на газ разделились.
Геннадий Рябцев сообщил, что до окончания сезона стоимость сжиженного газа на украинских заправках будет оставаться стабильной. При условии, что не будет новых серьезных срывов поставок из РФ и курсовых скачков.
Дмитрий же Марунич полагает, что газ на заправках обречен отыгрывать рост оптовых цен на мировых рынках. Те в свою очередь тянуться к показателям начала года - отметке $400/т на фоне увеличения спроса на сжиженный газ в Европе.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, заправка, газ
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО12:30
- В «ДНР» начали выпускать автобусы12:10
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
- ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН19:49
- Саакашвілі покинув територію США18:00
- У Добкина было арестовано имущество вместе с винным погребом на 200 квадратов17:45
- Чотири швидких способи позбутись запаху з рота17:30
- Сильнейший пожар в Испании: власти перекрыли трассу национального значения17:11
- Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины16:50
- Абонплата за газ: активисты сорвали заседание НКРЕКУ16:28
- Аэропорты Европы утопают в огромных очередях16:11
- Медведев отправляется в Крым на совещание с «властями»15:58
- "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по Лиге Европы15:45
- Введение абонплаты за газ: почему НКРЭКУ стоит притормозить15:30
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- Три напої від болю у горлі09:20
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"