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Добкина оставили без имущества
Суд Киева арестовал имущество депутата Михаила Добкина.
Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб депутата Верховной Рады Михаила Добкина с Оппозиционного блока. Об этом говорится в соответствующем решении следственного судьи Галины Матийчук.
Согласно документу, досудебным расследованием установлено, что Добкин, действуя по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, путем обмана способствовал присвоению земельных участков на территории Харькова общей площадью 77,78 га, чем нанес ущерб территориальной общине на общую сумму 226, 97 млн грн.
На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а следовательно необходимо наложить арест на имущество подозреваемого, чтобы в дальнейшем выполнить эту норму.
Суд в полной мере удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на имущество Добкина.
В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв.м, жилой площадью 301,4 кв. м. и общей площадью 127,6 кв. м и жилой площадью 17,6 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.
Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2007 и 2013 годов выпуска, и земельный участок площадью 0,0083 га.
Источник: abcnews.com.ua
Теги: Донбасс, арест, имущество, Добкин
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