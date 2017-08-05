Хворий влаштував різанину в психлікарні Львова: поліція пішла на штурм

05.08.2017 09:50

У психлікарні Львова, що на вулиці Кульпарківській, один із хворих вибив вікно та забарикадувався з іншими пацієнтами лікарні. Далі він почав різати хворих, вірогідно уламком скла.

Про це пише спільнота "Ватра 1".

На місце події прибуло чимало патрульної поліції. Правоохоронці вирішили піти на штурм.

“Рішення прийняв керівник 2-Батальйону УПП Бліхарський Роман, після того як почалися крики і поліцейські зрозуміли, що одержимий пацієнт почав різати інших пацієнтів.” – повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.