Как в Украине будут считать «абонплату» на газ и когда придется платить по новым показателям

05.08.2017 14:52

В меморандуме с МВФ Украинская власть взяла на себя обязательство до конца августа разделить тариф на газ. Если решение примут, украинцам будут приходить две платежки – одна за газ как товара, вторая – за распределение и транспортировку голубого топлива (так называемая абонплата). Такое решение соответствует европейским директивам и предусмотрено принятым законом «О рынке газа».

4 августа члены Нацкомиссии по вопросам госругулирования в сфрех энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) собрались для того, чтобы одобрить проект изменения методики расчета «абонплаты». Однако активисты, среди которых представители одной из украинских внепарламентских партий, заседание НКРЭКУ сорвали.

Как украинцам будут считать «абонплату» на газ, согласно разработанной комиссией методике, и кому придется платить больше, а кому меньше.

Что хотят поменять

«Комиссия определяет только 13% в структуре цены на газ – расходы на транспортировку и распределение», – поясняет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Сейчас украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 6,8 гривни. Чиновники предлагают разделить тариф – за каждый использованный кубометр платить шесть гривен + независимо от объемов потребления фиксированную сумму («абонплату»). При этом Вовк отмечает: в постановлении слово «абонплата» ни разу не упоминается, нововведение называют «платой за транспортировку и распределение».

«Потребители всегда оплачивают за транспортировку и распределения, и сейчас это есть в тарифе. В структуре цены их доля занимает всего 13%. Это 80 копеек за кубический метр (а шесть гривен за газ как товар, – прим. ред.). Закон «О рынке газа» предусматривает оплату всех услуг как за мощность. За транспортировку как за мощность, за хранение как за мощность, за распределение как за мощность», – рассказывает в НКРЭКУ.

Введение оплаты за мощность («абонплаты») – вопрос решенный законом.Сейчас чиновники обсуждают, как ее считать. Если по действующей методике, которую планировали внедрить еще в апреле этого года и которая до сих пор остается единственной утвержденной, все зависит от максимальной мощности счетчика, в новом постановлении предлагают более выгодные для потребителя условия.

Около 70% украинских семей используют газ только для приготовления еды. Газовая плита потребляет в среднем 1,2 кубометра в час. А пропускная способность счетчика G1,6 – 2,5 кубометра. Счетчика с мощность меньше не бывает. То есть украинец по старой методике мог использовать мощность в 1,2 кубометра, а платить как за мощность в 2,5 куба.

В новой методике предлагают для всех, у кого из газовых приборов есть только плита, считать по мощности не 2,5 кубометра, а 1,2 куба. Для примера, по старой методике со счетчиком G1,6 и газовой плитой пришлось бы в столице платить «абонплату» в 29,3 гривни, по новой еще неутвержденной методике – 11,48 гривни. Так, семья, которая тратит пять кубометров газа в месяц, сейчас платит 34,3 гривни, а по новой методике будет платить – 41,48 гривни (30 гривен за газ и 11,48 гривни «абонплаты»).

«Счетчик действительно останется критерием диапазона мощности, но если человек хочет заказать мощность, например, полкуба в час – таких счетчиков нет. Он просто устанавливает средство дистанционного учета данных и может платить за заказанную мощность», – поясняют в комиссии. Правда, за такое устройство придется платить из собственного кармана.

А вот для тех украинцев, которые используют газ для отопления, «абонплата» выгодна. К примеру, владельцам счетчика G4 будут считать мощность в 4 кубометра в час. В Киеве с таким счетчиком «абонплата» составит 38,2 гривни (без НДС). Так, сейчас семья в столице, которая сжигает зимой 100 кубометров газа в месяц, должна платить 687 гривен, а после введения «абонплаты» – 638,2 гривни.

Какой выбрать счетчик

Как пояснили в НКРЭКУ, украинцы имеют право выбирать и менять счетчик самостоятельно. Более того, если окажется, что счетчик находится на балансе облгаза и при этом его пропускная способность выше, чем необходимо, потребитель имеет право потребовать заменить счетчик за счет поставщика. Напомним, согласно Закону «О коммерческом учете природного газа» газовые счетчики до 2018 года должны установить всем потребителям. При этом, как разъяснили в Министерстве соцполитики, украинцы имеют право требовать поставить счетчик в каждую квартиру, а не один на весь дом.

Есть три типа газовых счетчиков по диапазону рабочих расходов: G4, G2,5, G1,6. Если в квартире газ используется только для приготовления еды (стоит газовая плита), достаточно счетчика G1,6. Если в доме есть плита и газовая колонка – G2,5, если же есть газовое отопление, нужен счетчик G4. Чем больше номинальная мощность счетчика, тем больше будет «абонплата«.

Напомним, Нацкомиссия приняла решение о введении абонентской платы на газ еще в марте этого года. Решение должно было вступить в силу с первого апреля, однако после критики со стороны правительства и президента свое постановление комиссия приостановила. На тот момент субсидия абонентскую плату не покрывала, и если бы ее ввели в мае, украинцам пришлось бы без скидки платить за транспортировку и распределение голубого топлива. Кабинет министров программу субсидий пересмотрел – на данный момент скидка покрывает, в том числе, и расходы на абонентскую плату.

Как предполагают в НКРЭКУ, «абонплату» в Украине могут вернуть не раньше, чем через два месяца. «Если бы 4 августа приняли решение об одобрении проекта (не утверждение акта!), пошел бы отчет для принятия замечаний к проекту. Должны опубликовать все замечания с указаниями, кто их подал, потом должны собрать всех, кто дал замечание, обсудить. Мы должны обосновано отклонить или принять предложения. После этого результаты обсуждения публикуются, потом проходит открытое обсуждение с участием местных советов, и только после этого можно утвердить решения. На это понадобится месяц-полтора», – рассказывают в комиссии.

Источник: hyser.com.ua



