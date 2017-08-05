Отказ от обновок в пользу диплома: на чем экономят украинцы

05.08.2017 14:10

Несмотря на то, что в своем отчете за первые полгода Минсоцполитики указывает на повышение средней зарплаты почти на 37% по сравнению с прошлым годом (с 4746 грн до 6494 грн), большинство украинцев продолжает экономить — иногда даже на жизненно необходимых вещах. Как показывает опрос социологов компании Research & Branding Group, урезать свои расходы приходится 86% из опрошенных 1800 человек со всей Украины. Еще 10% не определились с ответом, и только 4% респондентов заявили, что и в нынешних условиях не отказывают себе ни в чем.

НА ЕДЕ И ВОДЕ. Согласно исследованию, чаще всего украинцы сокращают расходы на одежду и обувь, а еще на питание — об этом заявили 53% и 52% опрошенных соответственно. К слову, в прошлом году на питании экономили только 18%.

Экономит народ и на коммунальных услугах — 37% опрошенных отметили это в своих ответах. Например, киевлянка Ольга Хаменко делает это путем осознанного потребления электричества и воды.

"У меня везде светодиодные лампочки — они недешевые, но в десятки раз меньше "мотают", а если не валяться в ванне, а быстренько принять душ, то за месяц можно неплохо сэкономить", — поделилась с нами девушка.

Кроме того, согласно исследованию, экономят украинцы и на отдыхе (47%), досуге (42%), лечении и лекарствах (34%), недвижимости и автомобилях (26%), а также на крупной (31%) и мелкой (26%) бытовой технике. А некоторые даже умудряются не тратиться на транспорт — таких 26%.

ГЛАВНОЕ — УЧЕБА. В то же время, отказывая себе в вещах первой необходимости, многим украинцам не удается устоять перед покупкой дорогих вещей и предметов роскоши. Так, только 23% опрошенных признались в том, что отказывают себе в подобных радостях жизни. По словам психолога Лилии Ворониной, такая ситуация обусловлена менталитетом украинцев.

"У нас в ходу все еще остается постсоветское показушничество и мещанство, а в фаворе — роскошь, обеспеченность и респектабельность. У нас продолжают "встречать по одежке", а потому народ часто стремится демонстрировать достаток даже в ущерб себе", — объяснила нам психолог.

А вот меньше всего, согласно опросу, украинцы экономят на образовании. Только 12% признались в том, что сокращают расходы за счет учебы. Такую ситуацию эксперты объясняют тем, что украинцы все еще считают, что работу можно найти только с высшим образованием.

"Сейчас родителям очень важно, чтобы у ребенка был диплом, ведь, по распространенному стереотипу, без него карьеру никак не построить, — рассказала нам hr-эксперт Татьяна Пашкина. — Поэтому у нас очень много соискателей с высшим образованием".

В то же время эксперты отмечают, что согласно результатам вступительной кампании-2017, нынешние абитуриенты выбирают не те профессии, которые нужны стране — идут на право и экономику вместо востребованных рабочих специальностей.

Также гражданам не очень удается экономить на связи — на этом пункте смогли проявить бережливость всего 23% опрошенных. Такой показатель обуславливается растущей потребностью украинцев в интернете — согласно исследованию КМИС, количество активных пользователей сети увеличивается с каждым годом. Если 20 лет назад всего 1% украинцев пользовались интернетом, то сегодня — уже 63%.

Источник: segodnya.ua