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Порошенко анонсировал увеличение выплат бойцам АТО

05.08.2017 16:50
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Порошенко анонсировал увеличение выплат бойцам АТО

Военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение. 

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Хроника.инфо.

Изменения касаются летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь, механиков-водителей, и служащих других направлений. 

Соответствующий указ уже подписан. 

Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО. Те, кто проходят службу на первой линии получат 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тис грн в месяц.



Теги: Донбасс, бойцы, выплаты, Порошенко
 
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