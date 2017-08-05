Суд отменил решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры

05.08.2017 11:50

Окружной административный суд Киева признал недействительным правительственное постановление №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" от 18 января 2017 года, который предусматривает вывод "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, в соответствии с которым суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры", – написал Омелян на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Также суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта отмеченного постановления. Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности, неувязка проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", – добавил министр.

По словам Омеляна, по результатам судебного разбирательства суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в устав "Укрзализныци".

Как сообщалось, 18 января Кабмин передал ПАО "Укрзализныця", которое ранее управлялась Министерством инфраструктуры, в управление правительства.

По словам министра Кабинета министров Украины Александр Саенко, Кабмин, согласно действующему законодательству, был раньше и остается органом, который управляет корпоративными правами государства относительно "Укрзализныци", просто ранее часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры, а своим решением в среду Кабмин только отозвал эти делегированные функции. По его мнению, изменения в устав компании "однозначно повысят прозрачность в ее работе".

Он также заявил, что после такого постановления все решения касательно ПАО "Укрзализныця" будут приниматься правительством коллективно, а Министерство экономического развития и торговли будет только готовить проекты таких решений.

Истчоник: segodnya.ua