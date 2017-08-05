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Трирічна дівчинка випала з вікна 16-го поверху у столиці

05.08.2017 19:07
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Трирічна дівчинка випала з вікна 16-го поверху у столиці

У Деснянському районі Києва дитина випала з вікна 16-го поверху. Від отриманих травм дівчинка померла. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка. Лікарі, які прибули за викликом, констатувати смерть 3-річної дівчинки.

Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги - і дівчинка випала з 16-го поверху", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, після чого буде надана правова оцінка події.

Источник: expres.ua



Теги: Донбасс, окно, столица, девочка
 
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