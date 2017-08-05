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Украинцам придется раскошелится за «лишние» квадратные метры жилья
Для украинцев, которые вложили деньги в новострой и просторные квартиры, настало время платить государству за «лишние» квадратные метры.
Напомним, еще до 1 июля 2017 года Государственная фискальная служба Украины (ГФС) должна была уведомить всех потенциальных плательщиков налога отправив им уведомления с указанием суммы сбора за прошлый год.
«Судебно-юридическая газета», решила разобраться с самыми распространенными вопросами, которые возникают у покупателей недвижимости.
Для начала справка. Налог на недвижимость — это местный налог, который идет в бюджет общины. Налог платится за каждый квадратный метр жилой и нежилой недвижимости, которая принадлежит покупателю.
На данный момент средняя ставка по стране составляет примерно 1%, или 13,78 грн/кв.м.
По сути, для выплаты налога, площадь всех жилых объектов суммируется, и потом из нее вычитается необлагаемый налогом размер площади недвижимости.
В частности, это означает, сейчас необлагаемый налогом максимум — 180 кв. м для владельцев нескольких домов и квартир. И если это квартира, то это будет 60 кв. м, а для частных домов — 120 кв. м.
Как прокомментировал ситуацию начальник управления администрирования имущественных налогов и сборов департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Владислав Павлов, нежилые объекты (гаражи, мастерские, хозяйственные постройки – сараи, хлева, летние кухни, уборные, погреба и тому подобное – ред.) облагаются налогом отдельно от жилых.
Но если постройка значится в документах, то за нее придется заплатить налог, уточнил он.
Также есть возможность разделить собственность между супругами, которые владеют данной собственностью.
К том уже если объектом владеют несколько человек, например, муж и жена, то налог платит кто-то один (по договоренности – ред.).
Кроме всего прочего существуют льготы для людей, которые проживали в зонах отчуждения (отселения), как например в Чернобыльской зоне.
Также освобождена от налога недвижимость, которая принадлежит детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одиноким родителями. Не надо платить также за аварийные постройки (для этого придется получить на руки решение от местных органов власти – ред.).
После всего выше сказанного уточним, что ни на какие льготы не могут рассчитывать владельцы недвижимости, площадь которой впятеро превышает необлагаемую площадь, а это 300 кв. м для квартир, 600 кв. м для домов или 900 кв. м совокупно.
Также лишаются льгот все, кто сдает недвижимость в аренду или использует ее для предпринимательской деятельности.
Теперь поговорим о видах оплаты.
Если налогоплательщик получил уведомление, то у него есть 60 дней для выплаты указанной суммы.
Также актуален вопрос, что делать, если налоговое уведомление-решение не было получено.
В ГФС дали четкий ответ, поскольку налог рассчитывается госструктурой, то граждане не несут ответственности за своевременность, достоверность и полноту расчета.
Собственно, если плательщик не получил уведомление из налоговой, то и наказывать его не за что.
Однако ГФС будет контролировать процесс уплаты налога и выяснять, почему не было получено уведомление.
Не забыли в ГФС и про штрафы, если налог не будет уплачен в течение 60 дней, то на налогоплательщика могут быть наложены штрафные санкции.
За первые 30 дней просрочки штраф составит 10% от суммы налога. Далее применяется штраф в размере 20%. Также будет насчитана пеня в размере 120% учетной ставки НБУ за каждый день просрочки.
Источник: sud.ua
Теги: Донбасс, украинцы, жилье, ГФС
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