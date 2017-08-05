В ГПСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗА ПОЛГОДА ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 400 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ

05.08.2017 22:31

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в 2017 году 374 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Также было изъято 5,7 тысячи боеприпасов, 197,15 кг наркотических веществ, 9,5 килограммов взрывчатых веществ и более 8 килограммов психотропных веществ и свыше 11 килограммов прекурсоров.

Следует отметить, что показатель по изъятию наркотиков по сравнению с 2016 годом вырос в 4,5 раза.

Кроме этого, сообщается, что с начала 2017 года было составлено более 40 тысяч протоколов об административных нарушениях, а также наложено штрафов на сумму 12,5 млн гривен.

Источник: newsone.ua