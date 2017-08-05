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Загинув руфер, який перефарбував радянську зірку у Москві в український прапор
У Швейцарії загинув російський руфер Олексій Широкожухов, звинувачуваний у перефарбуванні радянської зірки на багатоповерхівці у Москві в кольори українського прапора.
Про повідомив його друг Олександр Погребов.
«27 липня під час здійснення бейс-стрибка в Швейцарії загинув наш друг Олексій Широкожухов», - йдеться у повідомленні. Також інформацію підтвердив батько загиблого Широкожухова Олександр Карпухін.
Як відомо, 20 серпня 2014 року на шпилі сталінської висотки на Котельнічеській набережній Москви було вивішено український прапор, а половину зірки, що вінчає будівлю, пофарбовано в синій колір. Відповідальність за інцидент взяв на себе український руфер на ім'я Григорій, також відомий під ніком Mustang Wanted.
У цій справі було затримано чотирьох людей: Олексія Широкожухова, Олександра Погребова, Євгенію Короткову та Анну Лєпєшкіну. Згодом було затримано ще одного підозрюваного - петербурзького руфера Володимира Подрєзова.
У вересні Лєпєшкину, Короткову, Широкожухова і Погребова виправдали. У грудні того ж року було пом'якшено вирок Подрєзову - на обмеження волі строком на два роки.
Источник: vgolos.com.ua
Теги: Донбасс, Москва, звезда, флаг
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