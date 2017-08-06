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Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО
06.08.2017 18:30
Екіпаж однієї з "Гвоздик" 128 ОГПБ зайняв перше місце у конкурсі на кращий артилерійський розрахунок 2С1 у рамках змагань "Зелене поле-2017".
Подарунок та відзнаки "За особливу службу" від керівництва АТО вручив командир бригади особисто, інформує прес-служба 128 бригади на своїй сторінці у Facebook.
- Наразі, відповідно до Мінських домовленостей, бойові розрахунки знаходяться у зоні відведення, проте у повній бойовій готовності. А перше місце у конкурсі підтверджує високий рівень підготовки наших артилеристів, - пишуть військові.
Тим часом, Степана Полторака просять відвести 128 бригаду для ротації через постійні обстріли.
Источник: mukachevo.net
Теги: Донбасс, конкурс, артиллерия, АТО
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