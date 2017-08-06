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Блокада ЛДНР принесла отличный результат
Госпогранслужба Украины сообщает об очередных задержаниях «контрабанды» на линии разграничения.
На КПВВ Новотроицкое, Марьинка и Майорск задержаны 4 авто с духами, одеждой, провиантом, стабилизаторами напряжения и швейной машинкой общей стоимостью в 106 тысяч гривен.
Днем ранее на КПВВ Ноовтроицкое и Майорск пограничники не пустили в ДНР 3 машины с овощами, фруктами, одеждой, спортивными аксессуарами, ноутбуками, запчастями к компьютерам и газаонокосилкой общей суммой в 44 тысячи гривен (даже сложно поверить, что такой перечень потенциально не дешевых товаров обошелся в столь скромную сумму).
В то же время через КПВВ Новотроицкое в ДНР без проблем проехал грузовик с 10 тоннами гуманитарки от Красного Креста (продуктовые и гигиенические наборы и сантехника), которую в «республиках» бесплатно раздают, в том числе и террористам.
В свою очередь СБУ сообщила о реальном большом успехе в блокаде… Украины от ЛДНР! Накрыта группировка, занимавшаяся изготовлением (в том числе и на оккупированной территории!) и реализацией контрафактных сигарет и алкоголя в зоне АТО. «Товар» с поддельными акцизными марками или без них продавался оптовым и розничным торговцам на украинской территории. Изъяты 144 бутылки алкоголя, 650 литров спиртовой смеси и 7 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 10 миллионов гривен; а также 3 единицы огнестрельного оружия.
Источник: kriminal.tv
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
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