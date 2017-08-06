- Кличко ищет замену «Киевэнерго»09:30
- Чиновники одного из госпредприятий разворовали 40 млн грн08:30
- Порошенко присвоїв спецзвання генералів керівництву Нацполіції07:30
- В ГПСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗА ПОЛГОДА ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 400 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ22:31
- У Харкові Mercedes врізався в автобусну зупинку, є жертви21:50
- В Крыму строят телебашню для трансляции российских каналов21:31
- С НАЧАЛА ГОДА В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПОСТУПИЛО ОКОЛО 103 МЛРД ГРН, - ЗУБКО20:28
- Гонтарева вновь под следствием20:10
- Захват заложников в психбольнице Львова: двое пострадавших остаются в реанимации 19:50
- Трирічна дівчинка випала з вікна 16-го поверху у столиці 19:07
Чиновники одного из госпредприятий разворовали 40 млн грн
В ходе расследования уголовного производства прокуратурой установлено, что должностные лица одного государственного предприятия на территории Васильковского района Киевской области, действуя в сговоре с другими лицами, организовали деятельность схемы по незаконной конвертации денежных средств и формирования незаконного налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики путем регистрации на подставных лиц несуществующих юридических лиц, — сообщаетпресс-служба прокуратуры.
Так, за счет использования псевдооперации по приобретению товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйствования реального сектора экономики, фиктивные предприятия на свои счета получили безналичные денежные средства в сумме около 40 млн грн.
Васильковским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.
В рамках уголовного производства прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Оперативного управления Белоцерковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области проведено 12 обысков, из которых 9 — по месту регистрации и фактического проживания, а также транспортных средств должностных лиц предприятий с признаками фиктивности; 3 по месту нахождения офисных помещений предприятий выгодоприобретателей.
По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и другие вещественные доказательства, подтверждающие присвоение денежных средств государственного предприятия на общую сумму около 40 млн грн.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении должностных лиц предприятий, осуществили растрату вверенных им средств, участников фиктивных юридических лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба.
Теги: Донбасс, деньги, предприятие, чиновники
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Украинские товары стали менее популярными в России
- В Борисполе мужчина пытался вывезти в носках 182 тысячи евро
- Казна Константиновки страдает из-за "теневиков"
- Власть Славянска раздает деньги предприятиям города
- Прокуратура раскрыла схему манипулирования бюджетными средствами
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара 21:13
- В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка20:50
- Щоб врятувати ДП від приватизації колектив повинен мобілізувати зусилля - М.Волинець про "Артемсіль"19:31
- В Приазовье полицейские маскировались под отдыхающих, чтобы задержать вооруженного преступника17:30
- Захарченко сделал странное заявление15:50
- За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі15:10
- У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»13:31
- МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза 13:11
- Кличко ищет замену «Киевэнерго»09:30
- Пентагон закликав Білий Дім надати Україні зброю, - ЗМІ09:10
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Чиновники одного из госпредприятий разворовали 40 млн грн08:30
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- Порошенко присвоїв спецзвання генералів керівництву Нацполіції07:30
- В ГПСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗА ПОЛГОДА ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 400 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ22:31
- Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні22:12
- У Харкові Mercedes врізався в автобусну зупинку, є жертви21:50
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Захарченко сделал странное заявление
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
- Порошенко хочет уволить Гройсмана: что мешает
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО