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Эколог рассказал о серьезных проблемах со строительством моста в Крым

06.08.2017 13:36
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Эколог рассказал о серьезных проблемах со строительством моста в Крым

Эколог Александр Соколенко считает, что Керченский мост, который пытается возвести Россия между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом, вызовет серьезные экологические проблемы и не будет безопасен для людей, пишет "Обозреватель".

"Недаром еще во времена войны фашисты не смогли его построить. В советские времена никто не брался за этот проект, потому что там очень сложная геология… Карстовые пустоты, которые находятся на дне Керченского пролива. Их объем 20-30 метров, строить мост очень сложно", – поясняет Соколенко, отмечая, что мост может в любой момент упасть. В свою очередь падение моста вызовет деформацию.

Также строительство моста оказывает влияние на течения в Керченском проливе, который соединяет Азовское и Черное моря. Это приводит к нарушению экосистемы и затруднению миграции морских млекопитающих.

"Много вопросов по экологической безопасности... Сегодня контроля за Керченским проливом нет, ни одна украинская служба или инспекция не может контролировать ситуацию и не может оценить ущерб, нанесенный внешней окружающей среде этими работами", – считает эколог.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.



Теги: Донбасс, Крым, строительство, мост
 
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