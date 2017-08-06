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Эколог рассказал о серьезных проблемах со строительством моста в Крым
Эколог Александр Соколенко считает, что Керченский мост, который пытается возвести Россия между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом, вызовет серьезные экологические проблемы и не будет безопасен для людей, пишет "Обозреватель".
"Недаром еще во времена войны фашисты не смогли его построить. В советские времена никто не брался за этот проект, потому что там очень сложная геология… Карстовые пустоты, которые находятся на дне Керченского пролива. Их объем 20-30 метров, строить мост очень сложно", – поясняет Соколенко, отмечая, что мост может в любой момент упасть. В свою очередь падение моста вызовет деформацию.
Также строительство моста оказывает влияние на течения в Керченском проливе, который соединяет Азовское и Черное моря. Это приводит к нарушению экосистемы и затруднению миграции морских млекопитающих.
"Много вопросов по экологической безопасности... Сегодня контроля за Керченским проливом нет, ни одна украинская служба или инспекция не может контролировать ситуацию и не может оценить ущерб, нанесенный внешней окружающей среде этими работами", – считает эколог.
Ранее сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.
Теги: Донбасс, Крым, строительство, мост
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