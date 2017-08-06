Последние новости раздела
- Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО18:30
- Украина возглавила международный рейтинг коррупции18:00
- ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО16:34
- Министр инфраструктуры в июле получил 74,4 тысяч гривен зарплаты16:11
- В этом году гражданство Украины получили около 8 тысяч человек15:50
- У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЯВИЛИ 300-МЕТРОВИЙ СПИРТОПРОВІД В МОЛДОВУ 14:56
- У Дніпрі курсуватимуть бездротові тролейбуси 14:10
- Эколог рассказал о серьезных проблемах со строительством моста в Крым13:36
- Блокада ЛДНР принесла отличный результат13:11
- «Дети на заработках»: матерей воюющих на Донбассе россиян уличили в цинизме12:51
Какая зарплата у первого вице-премьер-министра Кубива
06.08.2017 18:50
Зарплата Кубива за июль составила 44 тыс. гривен, его замов — от 36,5 тыс. до 82,2 тыс. гривен, госсекретаря — 63,9 тыс. гривен.
Заработная плата первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива за июль составила 44 тыс. гривен, его заместителей — от 36,5 тыс. до 82,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 63,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров. Сумма средств, начисленная Кубиву в июле, составила 44 012,03 гривен, из них должностной оклад — 18 000 гривен, надбавка за выслугу лет — 5 091,43 гривна, надбавка за интенсивность труда — 15 300 гривен, индексация — 220,6 гривен. В июле вице-премьеру была начислена премия в размере 5 400 гривен. Сумма удержанных налогов составила 8 582,35 гривны, из них налог с доходов физических лиц — 7 922,17 гривны, военный сбор — 660,18 гривен. Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 429,68 гривен. Зарплата Кубива за декабрь 2016 года составила 46,1 тыс. гривен, за январь — 43,6 тыс. гривен, февраль — 43,6 тыс. гривен, за март и апрель — по 43,5 тыс. гривен, за май — 43,6 тыс. гривен, за июнь — 43,8 тыс. гривен. Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 57 561,52 гривну, заместителей Юрия Бровченко — 48 118,85 гривен, Михаила Титарчука — 46 485,62 гривен, Натальи Микольской — 82 165,05 гривен и госсекретаря Алексея Перевезенцева — 63 851,15 гривну. Как сообщалось ранее, Кубив задекларировал 1 млн гривен доходов за 2013 год, 651,7 тыс. гривен доходов — за 2014 год, 183 тыс. гривен доходов — за 2015 год и 709,7 тыс. гривен доходов — за 2016 год.
Источник: delo.ua
Теги: Донбасс, зарплата, Степан Кубив
Читайте также:
- Средняя зарплата в Украине выросла на 21 гривню
- Городскому голове Горловки установили надбавку
- Председатель Донецкого облсовета недоволен зарплатой украинцев
- Средняя заработная плата на Донетчине увеличилась на 16%
- "Такова статистика", - Путин узнал зарплату учителя из провинции (ВИДЕО)
- Горловке выделили дополнительную дотацию из госбюджета
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара 21:13
- В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка20:50
- Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО18:30
- В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец18:20
- В Германии призвали воздержаться от дискуссий по Крыму18:10
- Украина возглавила международный рейтинг коррупции18:00
- В Британии продали с аукциона фотооткрытки королевы17:47
- Депрессия толкает подростков на преступления – ученые17:34
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Як захистити машину від угону: 5 простих порад16:57
- ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО16:34
- Министр инфраструктуры в июле получил 74,4 тысяч гривен зарплаты16:11
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- США перешли красную линию: произошла смена правил в войне на Донбассе