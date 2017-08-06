Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине

06.08.2017 21:10

Компания из США Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллического руды в Закарпатской области Украины, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы геологии и недр Украины.

Отмечено, что американская компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования.

Как пояснили в ведомстве, старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника - объем добычи достигал 120 тысяч тонн в год.

Сейчас же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс. тонн.

По данным Госгеонедр, для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды, что считается новой стратегией добычи.

Источник: rbc.ua