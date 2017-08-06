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Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине
Компания из США Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллического руды в Закарпатской области Украины, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы геологии и недр Украины.
Отмечено, что американская компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования.
Как пояснили в ведомстве, старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника - объем добычи достигал 120 тысяч тонн в год.
Сейчас же инвесторы планируют организовать высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи 500 тыс. тонн.
По данным Госгеонедр, для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и золотые, и золото-полиметаллические руды, что считается новой стратегией добычи.
Источник: rbc.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, золото
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- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
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