Министр инфраструктуры в июле получил 74,4 тысяч гривен зарплаты

06.08.2017 16:11

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июль составила 74,4 тыс. гривен, его заместителей - от 20,6 тыс. до 37 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 29,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Украинских Новостей.

Сумма средств, начисленная Омеляну в июле, составила 74 353 гривны, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 388,57 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн - 1 828,57 гривен, денежная компенсация за работу в условиях режимных ограничений - 1 828,57 гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 142,86 гривен, премия за июнь - 7 200 гривны.

Сумма удержанных налогов составляет 14 498,84 гривны. Согласно ответу ведомства, Омелян не получал в июле материальную помощь.

Зарплата Омеляна за декабрь 2016 года составила 45,7 тыс. гривен, за январь - 29,6 тыс. гривен, за февраль - 56 тыс. гривен, за март - 51,4 тыс. гривен, за апрель - 46 тыс. гривен, за май - 61,1 тыс. гривен, за июнь - 49,4 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова составила 20 562,57 гривен, заместителей Надежды Казначеевой - 27 640 гривен, Юрия Лавренюка - 36 991,63 гривны, Виктора Довганя - 25 151,73 гривны и госсекретаря Андрея Галущака - 29 902,31 гривен.