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На Запорожской АЭС отключили от энергосети четвертый энергоблок
Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта, который продлится до 24 сентября. Об этом сообщаетпресс-центр ГП НАЭК «Энергоатом».
В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3306 МВт. Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков у персонала нет.
Примечательно, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км)– 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.
В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.
Теги: Донбасс, Запорожье, АЭС, энергоблок
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