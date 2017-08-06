Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке

06.08.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке

В Кривом Роге Днепропетровской области назначена служебная проверка по факту создания конфликта и участия в драке исполняющего обязанности начальника Долгинцевского районного отдела полиции города, сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что один из заместителей руководителя отдела полиции в Днепропетровской области создал конфликт возле кафе, который перерос в драку. К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", – сказано в сообщении.

Для пресечения правонарушения гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога для составления административных материалов.

Полицейские установили, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника отдела.

Начата служебная проверка, правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из полиции – за поведение, которое недостойно сотрудника полиции", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Источник: gordonua.com



Теги: Донбасс, Кривой Рог, полиция, драка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх