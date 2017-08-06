У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВИЯВИЛИ 300-МЕТРОВИЙ СПИРТОПРОВІД В МОЛДОВУ

06.08.2017 14:56

У Чернівецькій області виявили схему переміщення підакцизних товарів у великих обсягах. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Дві вантажівки "Форд" правоохоронці затримали на околиці Новодністровська. Транспортні засоби перевозили пластикові ємності майже на 16000 літрів. Вся тара призначалася для транспортування спирту, який ділки планували в незаконний спосіб перекачати через українсько-молдовський кордон.

Свідчення цьому стало виявлення 300 метрів пластикового трубопроводу безпосередньо на державному кордоні.

Також затримано одного із водіїв та триває пошук інших причетних до протиправної оборудки.

А токаж рамках проведення спільних заходів співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області затримали партію контрабандного спирту.

Зокрема, правоохоронці встановили факт транспортування підакцизних товарів та зупинили в Кіцманському районі Чернівецької області два мікроавтобуси "Мерседес" без номерних знаків. Вони були завантажені 6 тонами спирту.

Источник: tsn.ua