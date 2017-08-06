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У Дніпрі курсуватимуть бездротові тролейбуси
Машини працюють на літій-іонних акумуляторах, живлення яких вистачає не менше, ніж на 15 км руху. Тролейбуси, здатні об'їжджати перешкоди на дорозі та берегти екологічний баланс.
У Дніпрі іх запустили на маршруті № 14. Це – перша нова гілка за останні 25 років, яка з'явилася на тролейбусній мапі міста, повідомляє ДЕПО Дніпро. В інших містах електротранспорт з автономним ходом застосовує дизельні генератори або здатен рухатися без електрики лише на невеликі відстані.
«Від сьогодні транспорт рухатиметься новим маршрутом безперебійно. Думаю, за тиждень ми відкоригуємо всі деталі. У містян, зокрема мешканців ж/м «Сонячний», буде можливість користуватися дешевим муніципальним транспортом. Нові тролейбуси мають плавний хід, добре набирають швидкість і маневрують. Місто купує новий рухомий склад. Це була одна з моїх обіцянок. І ми відроджуватимемо муніципальний електротранспорт», – зазначив мер Дніпра Борис Філатов під час першої поїздки на новому тролейбусі з автономним ходом.
Тролейбуси зібрані на заводі «Південмаш» із комплектуючих білоруського виробництва. Мер Дніпра наголосив: якщо тролейбуси будуть успішні в експлуатації, місто і надалі купуватиме їх у Південного машинобудівного заводу. Вартість двох безконтактних машин становить 15,6 млн грн. У нових тролейбусах комфортну температуру можна регулювати як у кабіні водія, так і пасажирському салоні.
Машини обладнані пандусами та спеціальними місцями для пасажирів із вадами опорно-рухомого апарату. Номер маршруту тут демонструється на електронному табло, а вбудований динамік, виведений назовні, допоможе особам із вадами зору не пропустити свою зупинку.
Теги: Донбасс, троллейбус, Днепр, маршрут
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