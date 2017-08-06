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Украина возглавила международный рейтинг коррупции

06.08.2017 18:00
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Украина возглавила международный рейтинг коррупции

Украина заняла первое место в рейтинге коррупции среди 41 страны мира, сообщает «ДонПресс».
Согласно данным международного исследования Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке 88% респондентов из числа менеджеров украинских компаний ответили, что коррупция широко распространена в бизнес-среде страны.
При этом странами с самыми низкими проявлениями коррупции оказались Дания, Норвегия и Финляндия.
Исследование показывает, что 77% членов совета директоров или старших менеджеров утверждают, что они могли бы оправдать неэтичное поведение для того, чтобы помочь бизнесу выжить, при этом каждый третий из них готов предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта.
В то же время 77% глобальных респондентов согласны с тем, что судебное преследование отдельных лиц поможет предотвратить мошенничество, взяточничество и коррупции среди руководителей.



Теги: Украина, коррупция, рейтинг
 
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