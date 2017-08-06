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За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж

06.08.2017 19:10
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За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж

Впродовж минулої доби в Україні через спеку сталося 308 пожеж на відкритих територіях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  

«Лише впродовж минулої доби в Україні виникло 308 пожеж на відкритих територіях», - йдеться у повідомленні. У відомстві також зауважили, що масштабні загоряння цими днями були зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині. Майже у всіх випадках внаслідок пожежі вогнем були знищені лісові насадження на великих площах.

Зазначається, що, зазвичай, причинами масштабних пожеж у природних екосистемах є наслідки людської легковажності та небезпечні для екосистем погодні умови.

"Не зважаючи на численні попередження рятувальників, населення і далі продовжує позбавлятися сміття та післяжнивних залишків шляхом спалювання. Та іноді такі дії можуть призвести до справжньої трагедії", - попереджає ДСНС.

Источник: expres.ua



Теги: Донбасс, пожар, жара, чрезвычайная ситуация
 
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