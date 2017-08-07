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40 советов как спастись от жары без кондиционера
Кондиционеры – не только дорогое удовольствие, но еще и вредно для здоровья (сушит воздух, в нем собирается много пыли и бактерий). К тому же кондиционеры потребляют очень много энергии, что отрицательно сказывается на экологии в целом. Оказывается, без кондиционеров можно жить (без них жили наши родители и дедушки с бабушками). 40 советов как же спастись от жары дома, на работе и в машине.
Как спастись от жары дома?
-
Повесьте на окна шторы или жалюзи. Если свет попадает в комнату, он поднимает температуру жилища на 3-10 градусов, при этом создается еще и парниковый эффект.
-
Окна можно заклеить отражающей пленкой, а осенью снимать ее. Такая пленка стоит недорого, а эффект дает. Как вариант можно пленку пришивать к шторам со стороны окна.
-
Купите вентилятор (он в разы дешевле кондиционера). Под вентилятор или напротив него поставьте несколько бутылок с замороженной водой или тарелку со льдом. Так вы создадите эффект кондиционера (будет дуть холодный воздух). Недостаток вентилятора - потребляет много электроэнергии.
-
Днем окна помещений закрывайте, а рано утром или по вечерам, устраивайте сквозняк. Этим вы охлаждаете помещение. Ночью спите с открытым балконом или окнами настежь.
-
Замените лампы накаливания на флуоресцентные или светодиодные. Они выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.
-
Самый простой способ охладиться – выпить напитки со льдом (можно воду с холодильника). Пейте небольшими порциями, этим вы избежите не только переохлаждения горла, но и лишнего потоотделения.
-
Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или теплый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Кроме того, душ увлажнит кожу, что очень актуально в жару.
-
В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце.
-
Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В жару, как правило, не хочется есть, это естественная реакция. Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками.
-
Возьмите пример с домашних животных, они малоподвижны в жару. Попробуйте и вы снизить свою активность в жаркое время суток, раньше вставайте или делайте дела вечером.
-
Если от жары сложно уснуть, за пару часов до сна сложите постельное белье в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник. Со временем, конечно же, постель нагреется, но засыпать будет куда приятнее. Кроме того, постельное белье и подушки должны быть из легких и натуральных тканей.
-
Держите возле кровати бутылку с холодной водой, чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо, не вставая с кровати.
Как спастись от жары на работе?
-
Одевайтесь с умом – летом легче всего переносить жару в просторной одежде светлых тонов из натуральных тканей, идеально из хлопка.
-
Если ехать до работы далеко, запаситесь холодной водой, для этого на ночь положите бутылку с водой в морозильник. Вода будет медленно размерзать, и вы долго сможете пить холодную, а потом прохладную воду, правда, по глоточку.
-
Не лишним в жару носить с собой веер и платочек. Платочек можно смочить водой и протереть лицо и руки в душном транспорте. Ну и ветерком от веера вы порадуете и себя, и ближнего.
-
Летом старайтесь избегать макияжа, кремов и антиперспирантов. Вашей коже и так тяжело дышать.
-
На рабочем столе поставьте маленький аквариум, не обязательно с рыбками. Вода будет испаряться и немного охлаждать воздух.
-
Держите возле себя маленький пульверизатор и периодически сбрызгивайте себе лицо, руки и пространство вокруг.
-
Пейте зеленый чай, он хорошо регулирует теплообмен.
-
В офисе хорошо иметь растения с большими листьями (бегония или фикус), оросив их водой, вы долго будете наслаждаться влагой вокруг себя.
-
В обеденный перерыв постарайтесь меньше есть тяжелой еды (мясо, пирожные), ограничьтесь салатиком или фруктами.
-
Все важные дела постарайтесь сделать в первой половине дня, пока солнце еще не такое жаркое.
-
Как вариант, можно поставить маленький вентилятор под стол, он будет обдувать ноги, тем самым охлаждая все тело, да и шума от него почти нет.
Как спастись от жары в машине?
-
На все стекла автомобиля повесьте солнцезащитные шторки на присосках. Они помогут снизить температуру в салоне на 5-7 градусов.
-
Приобретите холодильник для автомобиля и всегда держите в нем кубики льда и воду. Кубиком можно легко протереть лицо и шею, а холодную воду взять с собой в офис.
-
Установите «зеркальный» экран на ветровое стекло (края зажмите дверями). Если устанавливать экран внутри (как делают многие), то отраженное им тепло и солнечный свет остаются в салоне.
-
Чем чище ваш автомобиль, тем лучше от него отражается солнечный свет. Почаще мойте и полируйте свою машину.
-
На заднее сидение автомобиля положите сумку с пластиковыми бутылками с замороженной водой или резиновые грелки со льдом, воздух в машине будет прохладнее.
-
В салоне автомобиля используйте эфирное масло хвойных деревьев. При вдыхании дает освежающий эффект.
Общие рекомендации:
-
Ходите босиком по земле, траве и дома.
-
Воду замените овощами и фруктами, в которых много воды (огурцы, помидоры, арбуз). Они не только утолят жажду, но и насытят организм витаминами и минералами.
-
Охлаждающим эффектом обладают хурма или бананы, а также фрукты и овощи зеленого и белого цветов.
-
Старайтесь больше времени проводить у воды. Но помните, при высокой температуре не рекомендуется нырять в воду, т.к. из-за перепада температур может быть спазм сосудов сердца.
-
В жару откажитесь от алкоголя, в том числе и пива (оно обезвоживает) и от кофе – это лишняя нагрузка на сосуды. Лимонад крайне не желателен, т.к. в нем много сахара и он повышает давление, что нежелательно в жару.
-
В жару лучше пить воду с лимоном, минеральную воду, фреши, компоты.
-
По возможности выходите на улицу до 11 часов или после 17 часов дня.
-
Летом всегда высокий уровень ультрафиолетового излучения. Носите головной убор, например, шляпу с широкими полями, надевайте очки от солнца, а открытые участки тела смазывайте солнцезащитным кремом.
-
Принимая душ, старайтесь не пользоваться моющими средствами, они сушат кожу. Душ и так прекрасно смоет пот и очистит кожу.
-
Старайтесь днем не включать компьютер и другие энергопотребляющие приборы. Это поможет сохранить вам прохладу в комнате.
-
Любая жара легче переносится за городом. Если есть такая возможность, езжайте в деревню отдохнуть, поесть натуральных овощей и фруктов.
-
Адаптируйтесь. Ведь люди жили без кондиционеров сотни лет, а многие и сейчас продолжают жить. Ведите здоровый образ жизни, поддерживайте хорошую физическую форму, и при любой погоде вы будете чувствовать себя комфортно.
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, погода, советы, кондиционер, вентилятор, жара
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