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Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины
Россия планирует построить в оккупированном Крыму телебашню вблизи Джанкоя, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.
Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.
"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - написал Костинский.
По его словам, на такой бессмысленный проект будут потрачены миллионы рублей из государственного бюджета РФ, когда у них есть проблемы с энергетикой, водой и социальными выплатами. В РФ специально идут на такой шаг, чтобы противодействовать трансляции украинских телеканалов чонгарской башней.
"Пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма", - добавил Костинский.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
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