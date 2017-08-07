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Банкиры объяснили причину обвала доллара
Стала известна причина обвала курса доллара, с которого началась новая неделя на межбанке
Напомним, доллар грохнулся сразу на 6 копеек, и зафиксировался к вечеру 7 августа на уровне 25,75-25,78 гривен за доллар.
По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, до заявления НБУ о проведении аукциона котировки успели просесть сначала к 25,77-25,78 грн./$, а затем и к 25,74-25,76 грн./$. Котировки резко поползли вниз, как только экспортеры стали в очередь на продажу валюты.
«В ходе аукциона Нацбанк в буквальном смысле «завалили» валютой, регулятор выкупил на рынке весь заявленный объем. После аукциона на межбанке оставалось немало валюты, в связи с чем НБУ был вынужден во второй половине дня вновь выйти на рынок с валютной интервенцией. В результате действий Нацбанка курс доллара к завершению дня смог удержаться на уровнях 25,75-25,78 грн./$», — уточнил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
По сути межбанк выровнялся под ценник регулятора, который поставил курс отсечения аукциона на уровне 25,78 грн./$. При этом чиновники просчитались с заявленным объемом: вместо того, чтобы назначать свои рекордные $100 млн., они заявили $50 млн. Столько в итоге и приобрели, а не предложенные им $74,6 млн. Еще порядка $8 млн. центробанк приобрел позже в режиме наилучшего курса, который оказался немного ниже аукционной цены — 25,77 грн./$.
Регулятор, по мнению банкиров, стал сегодня главным действующим лицом на рынке. Если бы не его приобретения, многие не смогли бы выполнить требования по обязательной продаже 50% валютной выручки. Поскольку покупка доллара иностранными инвесторами, доминировавшая на прошлой неделе, сошла на нет.
«Сокращение спроса на безналичном рынке вызвано в первую очередь завершением периода покупки компаниями доллара под репатриацию дивидендов и, конечно же, стандартными сезонными факторами», — подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время приобретения чиновников не дали еще сильнее укрепить гривну.
Ранее эксперты спрогнозировали курс гривны и объяснили почему к концу года национальная валюта может потерять «в весе».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на UBR.ua
Теги: Донбасс, доллар, банкир, курс валют
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