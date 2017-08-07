Есть повод пить пиво: три рецепта уникальных лечебных средств

07.08.2017 11:30

Чем может быть полезно пиво? Ничем! Ведь оно содержит алкоголь, который сначала запускает реакции торможения в головном мозге, а затем, дабы востановить баланс, организм отвечает возбуждением. А ведь избыток адреналина — это негативное воздействие на весь организм, включая центральную нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и гормональную.

Кроме того, алкоголь расширяет сосуды. А организм, чтобы стабилизировать давление, сосуды сужает, и давление может подскочить, пишет Сегодня.

И это не все аргументы против употребления пенного напитка, которые можно прочесть в различных статьях о нем.

Но мы разобрались в свойствах пива, чтобы дать ему последний шанс появиться в рационе человека. Своим мнением поделились Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог, терапевт высшей категории клиники Doctor Sam, Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главный врач клиники TOP-лазер, Ольга Опанасюк, терапевт, фитотерапевт, врач нетрадиционной медицины, и Елена Свитко, натуропат. И тут главное — не злоупотреблять!

ПОВОД №1: УЛУЧШАЕТ КОЖУ И ЛИБИДО У ЖЕНЩИН

Благодаря хмелю в составе пива, оно содержит эстрогены. При их недостатке у женщин появляется угревая сыпь и снижение полового влечения. Кроме того, эстроген улучшает самочувствие женщин в период предменопаузы и самой менопаузы.

ПОВОД №2: УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ И ПОТЕНЦИЮ У МУЖЧИН

Пивной животик, а по сути — появление женской конституции, возникает у мужчин, которые пьют пиво литрами и каждый день: регулярное избыточное поступление эстрогена нарушает гормональный баланс. Но кружка пива его не ухудшит, а в некотором роде даже внесет лепту в мужское здоровье: от цинка, содержащегося в напитке, зависит качество спермы и потенция.

ПОВОД №3: ГАРМОНИЗИРУЕТ НАСТРОЕНИЕ И РАБОТУ ЖКТ

С пивом в организм поступают витамины группы В, а от них зависит наше настроение. Еще пиво стимулирует аппетит, а он — залог слаженного функционирования ЖКТ. Но пива нельзя, когда кислотность желудка повышена. Не вызывает пиво, если пить его в меру, и образование газов: пивные дрожжи — натуральный продукт сквашивания, и они не могут навредить, как и кефир из магазина.

ПОВОД №4: РАБОТАЕТ КАК АНТИОКСИДАНТ И ВАЛЕРЬЯНА

В состав пива входит магний — минерал, от которого зависит нормальное функционирование нервных клеток. Потому пиво имеет седативный эффект (а, как известно, большинство болезней — "от нервов"). Ну а флавоноиды, содержащиеся в напитке, оказывают антиоксидантное воздействие на клетки любых органов.

ПОВОД №5: УЛУЧШАЕТ РАБОТУ СЕРДЦА И РАЗГРУЖАЕТ СОСУДЫ

Но только при соблюдении нормы употребления! Поступление время от времени в организм дополнительного количества калия — это хорошо: этот минерал позитивно влияет на сердце, а также помогает ему опосредованно, оказывая мочегонный эффект, и таким образом разгружает сосудистую систему, выводя излишнюю жидкость.

УСЛОВИЯ ПИТИЯ БЕЗ ВРЕДА

НЕ БОЛЬШЕ 1000 МЛ В НЕДЕЛЮ. И не за раз! Большая доза этанола грубо вмешивается в работу организма: нарушается функционирование клеток головного мозга.

С СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА ДО 4,7 ОБОРОТОВ. Но чем меньше, тем лучше. Головной мозг на 60% состоит из жира, а именно в жировую клетку внедряются молекулы этанола, ухудшая работу мозга.

БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ. Тепловая обработка на 40% уменьшает полезность витаминов группы В, за которые и ценится пиво.

НЕ ИЗ ЭКСТРАКТА. Пиво, изготовленное из свежих ингредиентов, имеет более богатый набор минералов и витаминов.

БЕЗ ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗАЦИИ. Углекислота в избытке закисляет клетки нашего организма (а pH здоровй клетки — щелочной) и вымывает кальций из зубов.

ТРИ НЕОБЫЧНЫХ РЕЦЕПТА

ПРИ УПАДКЕ СИЛ

Смешайте 300 мл пива, 1 ст. л. травы материнки, 1 ч. л. корня солодки, 0,5 ч. л. имбиря. Проварите три минуты. Дайте три-пять минут остыть и настояться, добавьте мед по вкусу. Выпить можно за раз, а можно за два дня. Остатки хранить в холодильнике. Курс —

3—5 дней.

ДЛЯ ДЕТОКСА

Съедайте за 15—20 минут до еды 2 раза в день по 1 ст. л. отрубей, запивая 100 мл пива, желательно темных сортов. Если есть запоры — второй раз употребляйте микс не перед ужином, а перед сном. Курс — две недели.

ДЛЯ ВОЛОС

Смешайте по 2 ст. л. пива, кефира и пчелиной пыльцы (можно — хлебных крошек), 1 ч. л. красного перца и 1 ст. л. шампуня. Вотрите смесь в волосы. Наденьте целлофановый колпак, оберните голову полотенцем. Через 15—20 минут смойте теплой водой. Используйте маску 1—2 раза в неделю.

Источник: http://from-ua.com