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Есть повод пить пиво: три рецепта уникальных лечебных средств
Чем может быть полезно пиво? Ничем! Ведь оно содержит алкоголь, который сначала запускает реакции торможения в головном мозге, а затем, дабы востановить баланс, организм отвечает возбуждением. А ведь избыток адреналина — это негативное воздействие на весь организм, включая центральную нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и гормональную.
Кроме того, алкоголь расширяет сосуды. А организм, чтобы стабилизировать давление, сосуды сужает, и давление может подскочить, пишет Сегодня.
И это не все аргументы против употребления пенного напитка, которые можно прочесть в различных статьях о нем.
Но мы разобрались в свойствах пива, чтобы дать ему последний шанс появиться в рационе человека. Своим мнением поделились Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог, терапевт высшей категории клиники Doctor Sam, Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главный врач клиники TOP-лазер, Ольга Опанасюк, терапевт, фитотерапевт, врач нетрадиционной медицины, и Елена Свитко, натуропат. И тут главное — не злоупотреблять!
ПОВОД №1: УЛУЧШАЕТ КОЖУ И ЛИБИДО У ЖЕНЩИН
Благодаря хмелю в составе пива, оно содержит эстрогены. При их недостатке у женщин появляется угревая сыпь и снижение полового влечения. Кроме того, эстроген улучшает самочувствие женщин в период предменопаузы и самой менопаузы.
ПОВОД №2: УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ И ПОТЕНЦИЮ У МУЖЧИН
Пивной животик, а по сути — появление женской конституции, возникает у мужчин, которые пьют пиво литрами и каждый день: регулярное избыточное поступление эстрогена нарушает гормональный баланс. Но кружка пива его не ухудшит, а в некотором роде даже внесет лепту в мужское здоровье: от цинка, содержащегося в напитке, зависит качество спермы и потенция.
ПОВОД №3: ГАРМОНИЗИРУЕТ НАСТРОЕНИЕ И РАБОТУ ЖКТ
С пивом в организм поступают витамины группы В, а от них зависит наше настроение. Еще пиво стимулирует аппетит, а он — залог слаженного функционирования ЖКТ. Но пива нельзя, когда кислотность желудка повышена. Не вызывает пиво, если пить его в меру, и образование газов: пивные дрожжи — натуральный продукт сквашивания, и они не могут навредить, как и кефир из магазина.
ПОВОД №4: РАБОТАЕТ КАК АНТИОКСИДАНТ И ВАЛЕРЬЯНА
В состав пива входит магний — минерал, от которого зависит нормальное функционирование нервных клеток. Потому пиво имеет седативный эффект (а, как известно, большинство болезней — "от нервов"). Ну а флавоноиды, содержащиеся в напитке, оказывают антиоксидантное воздействие на клетки любых органов.
ПОВОД №5: УЛУЧШАЕТ РАБОТУ СЕРДЦА И РАЗГРУЖАЕТ СОСУДЫ
Но только при соблюдении нормы употребления! Поступление время от времени в организм дополнительного количества калия — это хорошо: этот минерал позитивно влияет на сердце, а также помогает ему опосредованно, оказывая мочегонный эффект, и таким образом разгружает сосудистую систему, выводя излишнюю жидкость.
УСЛОВИЯ ПИТИЯ БЕЗ ВРЕДА
НЕ БОЛЬШЕ 1000 МЛ В НЕДЕЛЮ. И не за раз! Большая доза этанола грубо вмешивается в работу организма: нарушается функционирование клеток головного мозга.
С СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА ДО 4,7 ОБОРОТОВ. Но чем меньше, тем лучше. Головной мозг на 60% состоит из жира, а именно в жировую клетку внедряются молекулы этанола, ухудшая работу мозга.
БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ. Тепловая обработка на 40% уменьшает полезность витаминов группы В, за которые и ценится пиво.
НЕ ИЗ ЭКСТРАКТА. Пиво, изготовленное из свежих ингредиентов, имеет более богатый набор минералов и витаминов.
БЕЗ ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗАЦИИ. Углекислота в избытке закисляет клетки нашего организма (а pH здоровй клетки — щелочной) и вымывает кальций из зубов.
ТРИ НЕОБЫЧНЫХ РЕЦЕПТА
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ПРИ УПАДКЕ СИЛ
Смешайте 300 мл пива, 1 ст. л. травы материнки, 1 ч. л. корня солодки, 0,5 ч. л. имбиря. Проварите три минуты. Дайте три-пять минут остыть и настояться, добавьте мед по вкусу. Выпить можно за раз, а можно за два дня. Остатки хранить в холодильнике. Курс —
3—5 дней.
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ДЛЯ ДЕТОКСА
Съедайте за 15—20 минут до еды 2 раза в день по 1 ст. л. отрубей, запивая 100 мл пива, желательно темных сортов. Если есть запоры — второй раз употребляйте микс не перед ужином, а перед сном. Курс — две недели.
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ДЛЯ ВОЛОС
Смешайте по 2 ст. л. пива, кефира и пчелиной пыльцы (можно — хлебных крошек), 1 ч. л. красного перца и 1 ст. л. шампуня. Вотрите смесь в волосы. Наденьте целлофановый колпак, оберните голову полотенцем. Через 15—20 минут смойте теплой водой. Используйте маску 1—2 раза в неделю.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, пиво, рецепт
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