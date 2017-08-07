Как Германии восстановить отношения с Россией: в Украине назвали способ

07.08.2017 11:45

Тымчук объяснил, что за счет Крыма немцам не получится подружиться с Москвой

Единственный путь восстановить отношения Германии с Россией – убрать нынешний путинский режим. Об этом намекнул немецким политикам народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, сначала Крым должен быть полностью освобожден, а уже потом все остальные вопросы.

"Единственный путь восстановить отношения с Россией – убрать людоедский режим Путина и судить преступников, очистить украинский Донбасс и Крым от оккупантов и их пособников, компенсировать вред, нанесенный Украине, а уже затем спокойно развивать деловые и другие проекты. Это единственный вариант", – написал Тымчук.

Отметим, что в последнее время представители немецкого политикума все чаще дают понять, что они готовы обходить крымский вопрос, и он их не сильно волнует. Так, Тымчук объяснил их скандальные заявления.

Источник: http://www.segodnya.ua