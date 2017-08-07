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Как вырастут цены на продукты осенью
Стало известно, как изменятся цены на продукты в Украине с наступлением осени
Эксперты сходятся во мнении, что большинство продуктов будет дорожать. Это связано с анонсированным на этот период повышением цен на энергоносители.
Экономический эксперт Андрей Новак считает, дефляция, которую мы наблюдаем в июле и августе — традиционная ежегодная тенденция.
«Это результат сезона отпусков, граждане сдают валютные сбережения, чтобы поехать на отдых. Большинство людей сейчас отдыхает в Украине, так и идет незначительное укрепление гривны относительно доллара. Если к этому добавить сезонный фактор, в результате получим нулевую инфляцию или дефляцию», — пояснил он.
Однако уже осенью, по мнению экономиста, инфляция восстановится. Совокупная инфляция за первое полугодие 2017 составила 15,6%, несмотря на то что Кабмин рассчитывает, что к концу года она снизится до 9,1%.
Поэтому, украинцам стоит ожидать подорожания ряда продуктов питания: мяса и молочных продуктов.
«Повышение цен на продукцию из мяса произошло потому, что вырос экспорт. То же касается и молочной продукции. На внутреннем рынке продукции меньше, но спрос остается высоким. Поэтому растет цена на мясо и «молочку». Итак, украинцам придется снова пересматривать структуру своего потребления, поскольку на продукты питания останется меньше из-за подорожания ЖКХ-услуг и транспортных услуг»,- подчеркнул Андрей Новак.
Напомним, в Кабинете Министров рассматривают вопрос о повышении акцизного налога на сигареты с 445,56 до 495,46 гривны/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривны/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 л 100% спирта.
А аналитик Сергей Куюн говорит, что тенденция к снижению цены на бензин марки А-95 продолжится в течение второй половины лета. Стоимость упадет минимум на гривну, то есть ниже 24 грн/л.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на 24tv.ua
Теги: Донбасс, цена, продукты, осень
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