- Пионтковский: Как санкции США ударят лично по Путину13:05
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Лунное затмение: когда смотреть в Украине12:30
- На Киевщине поймали "динозавра", воровавшего кабачки12:00
- Как Германии восстановить отношения с Россией: в Украине назвали способ11:45
- Есть повод пить пиво: три рецепта уникальных лечебных средств11:30
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- Как вырастут цены на продукты осенью10:48
- Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати10:34
- В Одесской области «попугали» полицейского: ранены жена и дочь09:45
Лунное затмение: когда смотреть в Украине
В ночь на вторник, 8 августа в Украине при благоприятной погоде можно будет наблюдать интересное астрономическое явления — частичное теневое лунное затмение
Тень от Земли «съест» южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть спутника у границы тени покраснеет. Весь процесс займет около двух часов, лучше всего затмение будет видно в 23:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 22:23.
Это довольно интересное явление, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой.
Следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года.
Ранее стало известно, как из космоса выглядит смертоносный «Нору», надвигающийся на землян.
Напомним, в Украине продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Моя основная космическая мечта», объявленный политической партией «ОСНОВА». Согласно правилам конкурса, участник должен записать короткий видеоролик, в котором должен рассказать о своей мечте, и как она может изменить мир к лучшему.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, лунное затмение
- В Донецкой области зарегистрировано более 45 тысяч ВИЧ-инфицированных
- В двух областях Украины зафиксирован птичий грипп
- В Украине под действие закона о декоммунизации подпадают 137 газет и журналов
- Россия может провозгласить войну против Украины священной
- 20 лет Независимости. Дзержинск: матерей-героинь стало больше
- "Металлург" (Д) - "Ильичёвец": соперники воспользовались ошибками друг друга
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- Пионтковский: Как санкции США ударят лично по Путину13:05
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Лунное затмение: когда смотреть в Украине12:30
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- На Киевщине поймали "динозавра", воровавшего кабачки12:00
- Как Германии восстановить отношения с Россией: в Украине назвали способ11:45
- Есть повод пить пиво: три рецепта уникальных лечебных средств11:30
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- Как вырастут цены на продукты осенью10:48
- Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати10:34
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Напиток, который может защитить вас от множества заболеваний08:20
- 40 советов как спастись от жары без кондиционера07:33
- Кого никогда нельзя брать в крестные07:16
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка