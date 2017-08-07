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Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України поки що не вважають за необхідне підвищувати вартість електроенергії , а також оприлюднили схему, якою зростання вартості газу не передбачається. Як передає replyua.net, таку думку в інтерв'ю програмі «Перша Шпальта» на «UA: Перший» оприлюднив Ігор Насалик, очільник енергетичного відомства України.
«Коли мова йде про зростання у подальшому вартості електричної енергії, то я не помітив у балансі, який буде нами представлено у НКРЕКУ, підстав для того, аби вартість електроенергії зростала. Навпаки, наразі є підстави для її зниження у подальшому», - сказав урядовець. Більше того, міністр підкреслив, що блакитне паливо для українців поки не подорожчає. «У міністерстві розроблена схема, яка не пропонує підвищувати вартість газу», - пояснив Ігор Насалик.
Зазначимо, що фінансовий план компанії НАК «Нафтогаз України» передбачає зростання вартості газу для населення з жовтня поточного року на 18,84%, або на 931 гривень за тисячу кубометрів, до 5 тис. 873 гривень за тисячу кубометрів без податку на додану вартість.
Теги: Донбасс, цена, электричество, газ
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