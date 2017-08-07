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Нашелся украинец, который отомстит Джошуа за Кличко
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик рассказал о возможном переходе в супертяжелый вес и поединке против чемпиона мира в этой категории – Энтони Джошуа
Боксер прокомментировал свое предстоящее участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе.
«Только в таком турнире как WBSS, рождаются настоящие чемпионы. Турнир пройдет по олимпийской системе: кто проигрывает — тот отправляется домой ни с чем», — отметил Усик.
«Нет никаких переговоров за спиной. Нет никаких игр, нежелания рисковать титулом. Нет промоутерских конфликтов. В таких условиях мы получим бесспорного чемпиона мира, который к тому же завоюет специальный приз — Кубок Мохаммеда Али. Как только услышал о проекте, сразу же захотел принять в нем участие. В интернете большинство считает меня фаворитом. Но я об этом не думаю, а просто делаю свое дело», — заявил украинский тяжеловес.
Усик также выразил готовность встретиться в «обидчиком» Владимира Кличко — чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
По словам боксера, его не беспокоит разница в массе, где Джошуа пока намного тяжелее (113 кг).
«Я так скажу: чем больше шкаф — тем громче он падает. Я буду весить около 100 кг. Никаких проблем», — отметил он.
Напомним, ранее украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Последний бой в карьере украинец провел против британца Энтони Джошуа, где уступил с техническим нокаутом.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Sports.ru
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко
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