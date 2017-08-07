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ОСЕНЬЮ ПОДОРОЖАЕТ МЯСО И «МОЛОЧКА»
Экономические эксперты сообщают, что осенью украинцам придется пересмотреть список продуктов для приобретения. Цены на жилищно-коммунальные услуги, и проезд вырастут, поэтому для питания денег останется меньше.
Об этом сообщил Андрей Новак, экономический эксперт. Ранее мы писали о том, что по словам экспертов гривна в конце лета становится стабильнее. Это происходит вследствие того, что многие украинцы едут в отпуск, меняют валюту. Дефляция и инфляция выходит в ноль также из-за сезонного фактора. Однако осенью гривна начнет падение вновь.
За первые полгода гривна обесценилась на 15 %, в то время как правительство планирует снизить этот показатель к концу года до 9 %.
Андрей Новак сообщает украинцам, что придется пересмотреть «структуру своего потребления», так как экспорт растет, внутренний рынок остается незаполненным, а спрос высокий. В связи с этим подорожания можно ждать на мясную продукцию и молочную. К тому же он говорит о том, что осенью произойдет рост цен на энергоносители, анонсированный ранее.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, молоко, подорожание, мясо, осень
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