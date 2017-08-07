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Пионтковский: Как санкции США ударят лично по Путину
Новый закон о санкциях требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить все сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе
Американцы подготовили действительно очень серьезные секторальные санкции, захватывающие в первую очередь энергетический и финансовый сектор, в том числе и иностранные компании, участвующие в больших российских проектах, пишет в своем блоге ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский.
Но при всей серьезности этих вещей – это мелочи, по сравнению с разделом о персональных санкциях в отношении практически всего российского руководства. Начиная персонально с господина Путина, который лично упоминается в законе несколько раз.
Закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить все сведения об активах российского руководства, находящихся на Западе. По существу, все эти сведения известны финансовой разведке. Речь идет об их публичном обнародовании, о замораживании этих средств и применении к их владельцам, даже косвенным (ведь понятно, что ни на каких активах нет имени Путина, но в то же время, все понимают, что активы замечательного виолончелиста Ролдугина – и есть активы Путина), законодательства США о борьбе с отмыванием средств, добытых преступным путем.
Конечно, они обязаны были это делать давно, таково американское законодательство. Но по политическим причинам, они не готовы были таким образом обострять отношения с российской верхушкой. Это удар в самую сердцевину российской политической системы. Это не только угроза активам российской верхушки из списка Forbes 100 российских миллиардеров. Это угроза активам тех, кто не упоминается в таких списках, угроза всему политическому руководству страны.
Не все еще поняли, что же на самом деле произошло. Все политическое руководство РФ объявлено преступной группировкой. К ним сейчас применили формулу знаменитого советского прокурора Руденко на Нюрнбергском процессе, когда он сказал о верхушке гитлеровской Германии: “Преступники, завладевшие государством, и превратившие государство в инструмент своих преступлений”. Вот это и сделала российская клептократия.
Что интересно. Это закон против новой “оси зла” – России, Ирана и Северной Кореи. Но против верхушки Ирана и Северной Кореи такие меры не предусмотрены. Потому что хотя они и законченные мерзавцы, но не держат свои активы на Западе. И весь их образ жизни, медицина, образование детей, недвижимость, жены, любовницы – все это не связано с Западом. Они неуязвимы в такой степени как российская верхушка. То есть, этот закон объявляет войну всему российскому руководству, называя их преступниками, и подрывают саму основу их существования, которая заключается в том, что они грабят в России, а накапливают и пользуются этими ресурсами на Западе.
Что касается ответов Кремля, то они просто смешны. Вот эта громкая фраза Путина о высылке 755 дипломатов – это чушь. Из 1200 сотрудников американских посольств и консульств в России, большинство – российские граждане. Получается, как и с продуктовыми санкциями – удар придется на российских граждан.
Что касается возможности дальнейших санкций, очень показательным было вчерашнее интервью Путина Соловьеву. Сперва он откровенно признал, что в экономической сфере Россия ничего не может противопоставить США, но затем он недвусмысленно угрожал усложнениями в военно-политической сфере. Речь идет о повышении уровня эскалации конфликта с Западом и в Украине и на Ближнем Востоке. Но решимость американского истеблишмента, подтверждаемая единодушным голосованием и характером персональных санкций против руководства России, показывает, что подобная эскалация вызовет просто сокрушительный ответ.
Нельзя также забывать о пропагандистском разыгрывании карты недовольства Германии новыми американскими санкциями. Эта тема активно обсуждается на российском телевидении. Но ясно, что Германия и Соединенные Штаты останутся союзниками и в процессе переговоров найдут решение возникших осложнений.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Путин, санкции
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