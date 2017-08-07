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Россия заявила о введении графика отключения электричества в Крыму
На южном побережье незаконно аннексированного Крыма по инициативе энергетиков были введены графики временного отключения электричества, передает replyua.net.
Согласно информации российского Минэнерго, причиной для подобного решения стало то, что был превышен лимит нагрузки на воздушной линии «Симферопольская — Ялта», сообщает Интерфакс.
«Сегодня, 6 августа, в 10:33 по московскому времени, была отдана команда, согласно которой вводятся графики временного отключения потребления в объеме 8 МВт в энергетическом районе ЮБК. Причиной подобной чрезвычайной ситуации стала превышенная допустимая токовая нагрузка по высоковольтной линии 110 кВ «Симферопольская — Ялта». В настоящее время все данные уточняются», — подчеркивается в сообщении энергетического ведомства России. Также стало известно, что в эти дни аннексированный полуостров страдает от изнуряющей жары в пределах 38-40 градусов Цельсия, в связи с чем жители начали активно использовать кондиционеры.
Обеспечение электрической энергией на полуострове при общем потреблении порядка 1280 МВт является возможным благодаря наличию собственных генераций.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, электричество, отключение
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