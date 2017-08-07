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Транзит газа в ЕС через Украину оказался под угрозой
Стало известно о переносе ключевых европейских консультаций по транзиту газа через Украину
Сообщается, что консультации Минэнерго России и еврокомиссии по транзиту газа должны были пройти в конце августа.
Однако, Брюссель предложил перенести переговоры на октябрь.
«С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию. Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябр», — сообщили в Минэнерго.
Ранее в минувшее воскресенье стало известно, что оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины.
Также в «Нафтогазе» заявили о планах повысить плату за транзит российского газа.
Ранее стало известно, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются политическими проектами, назначение которых — в том, чтобы Россия получила возможность шантажа Центральной Европы.
Напомним, что введение новых санкций против Российской Федерации больше всего ударит по ее энергетическому сектору и проекту «Северный поток-2». Это тот самый трубопровод, который призван гнать газ в обход Украины.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на РИА Новости
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, газ, транзит, угроза
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