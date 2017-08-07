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Транзит газа в ЕС через Украину оказался под угрозой

07.08.2017 16:10
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Транзит газа в ЕС через Украину оказался под угрозой

Стало известно о переносе ключевых европейских консультаций по транзиту газа через Украину

Сообщается, что консультации Минэнерго России и еврокомиссии по транзиту газа  должны были пройти в конце августа.

Однако, Брюссель предложил перенести переговоры на октябрь.

«С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию. Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябр», — сообщили в Минэнерго.

Ранее в минувшее воскресенье стало известно, что оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины.

Также в «Нафтогазе» заявили о планах повысить плату за транзит российского газа.

Ранее стало известно, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются политическими проектами, назначение которых — в том, чтобы Россия получила возможность шантажа Центральной Европы.

Напомним, что введение новых санкций против Российской Федерации больше всего ударит по ее энергетическому сектору и проекту «Северный поток-2». Это тот самый трубопровод, который призван гнать газ в обход Украины.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  РИА Новости



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, газ, транзит, угроза
 
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