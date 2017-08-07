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У Меркель четко озвучили позицию по Крыму
В последние дни немецкие политики выступали с противоречивыми заявлениями относительно полуострова
Германия продолжает придерживаться позиции непризнания аннексии Крыма Россией и считает оккупацию нарушением международного права. Об этом заявила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, передает NewsOne.
По ее словам, Германия продолжает придерживаться позиции, что Россия нарушила международное право.
"Отношение федерального правительства по этому вопросу не изменилось и оно, как и всего ЕС в целом, абсолютно понятно и однозначно. Эта российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, которое поставило под вопрос безопасность в Европе", – сказала Деммер, комментируя высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму.
Кроме того она напомнила о позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Деммер отметила, что канцлер не признает аннексию полуострова Российской Федерацией.
Напомним, вчера Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил, что в первую очередь нужно решить вопрос с Донбассом, а Крым "отложить на потом".
В свою очередь народный депутат Украины Дмитрий Тымчук дал объяснение такой позиции немецких политиков, которые предлагают отложить крымский вопрос "в долгий ящик" ради улучшения отношений с Россией.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Германия, Меркель
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