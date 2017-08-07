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Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких
Каждый день в Украине отмечаются все новые случаи заболевания корью, и число их увеличивается.
Об этом регулярно сообщает Министерство здравоохранения, чем добавляет страхов и напряжения миллионам родителей по всей стране, передает Сегодня.
Насколько серьезна эпидемическая ситуация, является ли вакцинация панацеей и какие меры предосторожности следует предпринять — по этим и другим важным вопросам нас проконсультировали наши эксперты: Олег Назар, главный иммунолог Медицинской палаты Украины, д. м. н., и Катерина Гуриенко, врач-педиатр высшей категории, национальный тренер ЮНИСЕФ по вопросам иммунопрофилактики.
УЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с почти 100%-ным уровнем восприимчивости. Вирус кори обладает высокой летучестью, передается воздушно-капельным путем, и от больного может распространяться в соседние комнаты и даже на другие этажи.
Инкубационный период кори — 8—10 дней, но иногда длится до трех недель. Окружающие могут заразиться
за 1—2 дня до возникновения очевидных симптомов, так что высок риск заполучить болезнь от здорового на вид ребенка.
Основные симптомы:
- повышенная температура и насморк;
- сухой кашель;
- в ряде случаев — конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза);
- характерная для болезни сыпь появляется не сразу, а лишь через несколько дней: сначала — на щеках, за ушами и на лице, а затем — вниз, по всему телу.
Опасность кори не только в ее течении, но и в двух неприятных особенностях:
1. Значительное снижение иммунитета дает, как следствие, высокую вероятность дополнительного
заражения другими инфекциями (как правило, бактериальными).
2. Интенсивная потеря витаминов А и С в организме болеющего может привести к возникновению осложнений. Самые грозные осложнения — коревая пневмония и энцефалит, к сожалению, встречаются довольно часто.
ОСТАНОВИТЬ МАСШТАБ
По словам Олега Назара, об эпидемии в Украине пока говорить не приходится. Но то, что количество случаев заболевания возрастает с каждым днем, — неоспоримый факт. Причиной этому служит прежде всего снижение так называемого коллективного иммунитета: сейчас в стране достаточно много непривитых от кори детей: часть — из-за отсутствия вакцины в медицинских учреждениях в прошлые периоды, часть — из-за отказов родителей. Учитывая, что от одного заболевшего ребенка вирус способен заразить до 10 других детей, распространение заболевания принимает широкие масштабы. А вот если эти 10 детей были вакцинированы от кори — дальнейшее распространение болезни не происходит.
На сегодняшний день все медицинские учреждения Украины обеспечены достаточным количеством вакцин для того, чтобы восполнить пробелы прежних периодов. Наработка иммунного ответа происходит постепенно: к 14 дню после вакцинации вырабатывается около 50% защиты от вируса, а полная защита достигается в течение месяца. Поэтому так важно в нынешней ситуации не откладывать вопрос вакцинации ребенка на потом.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
"К сожалению, в современной медицине понятия панацеи от чего-либо не существует", — отмечает Катерина Гуриенко. Любая вакцина дает защиту в 95—98% случаев. Заболеют ли оставшиеся 2—5% человек после прививки, зависит от многих факторов — особенностей выработки индивидуального иммунного ответа и соблюдения графика вакцинации. Но даже в таком случае заболевание пройдет в легкой форме, без развития осложнений. Согласитесь, это очень весомый аргумент для принятия решения в пользу прививок.
Помимо вакцинации, правила предосторожности универсальны:
- Гигиена рук и игрушек: помним, что корь передается воздушно-капельным путем.
- Свежий чистый воздух: прогулки и проветривание помещений.
- По возможности избегать большого скопления людей в закрытых помещениях: лето в помощь!
ВАЖНО! При первых признаках заболевания изолировать больного и обратиться к врачу. Не теряйте времени и не полагайтесь на самолечение!
ЕСТЬ ЛИ ПАНАЦЕЯ?
"К сожалению, в современной медицине понятия панацеи от чего-либо – не существует" – отмечает Катерина Гуриенко. Любая вакцина дает защиту в 95-98% случаев. Заболеют ли оставшиеся 2-5% человек после прививки? Это зависит от многих факторов: особенностей выработки индивидуального иммунного ответа, соблюдения графика вакцинации. Но даже в таком случае заболевание пройдет в легкой форме без развития осложнений. Согласитесь, это очень весомый аргумент для принятия решения в пользу прививок.
СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ
Вопреки распространенному мнению, корь — это не только детская болезнь. Взрослый человек может заболеть с такой же вероятностью, как и ребенок, причем течение болезни с возрастом будет тяжелее. Однако во взрослой среде распространение кори не происходит с такой интенсивностью, как среди детей. Причина — все тот же коллективный иммунитет: массовая вакцинация от кори в СССР началась в 1967 году, и подавляющее большинство взрослых в возрасте до 51 года получили защиту от кори в детском возрасте.
В случае, если взрослый, не получивший прививки в детстве, побывал в контакте с заболевшим корью, возможен вариант экстренной вакцинации в течение 72 часов, чтобы минимизировать риск осложнений, если заражение все же произойдет. В остальном же рекомендации для взрослых те же, что и для детей: при первых же признаках заболевания нужно сразу обратиться к врачу.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, болезнь, инфекция
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