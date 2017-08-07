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Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе
Надо принимать меры на международной арене, создавать антиимперский, антитеррористический блок
Таким мнением поделился украинский националист и политический деятель, советский диссидент, Герой Украины Степан Хмара.
Так, Хмара выделил способы прекращения войны на востоке: дипломатические, юридические, политические, экономические, военные. Юридически Россия не признана агрессором.
«И я не могу согласиться, когда журналисты называют их боевиками, сепаратистами. Нет никаких боевиков, сепаратистов. Есть российские военные подразделения или просто военные, и украинские коллаборационисты. Те, кто вместе с ними проводит боевые действия на Донбассе. Это же надо оформлять юридически, но никто так не делает», — заявил политик.
Также диссидент уверен, что следующий шаг — дипломатический. Если признать Россию агрессором, а оно так и есть, обязательно надо разрывать дипломатические отношения, и все другие отношения. Не было в мире случая, чтобы страна-жертва агрессии осуществляла дипломатические отношения с государством-агрессором.
«Но Порошенко категорически не хочет этого, и не делает. Это называется преступная бездеятельность, за которую рано или поздно придется отвечать. Думаю не только политически, но и юридически», — сетует Степан Хмара.
Как итог, Хмара уверен, что надо принимать меры на международной арене, создавать антиимперский, антитеррористический блок.
«Но для этого надо выполнить домашнее задание: признать, что Россия агрессор, что идет война, фактически поддерживаемая Россией на Донбассе. Выполнить домашнее задание. Тогда, если признать, что Украина является жертва российской агрессии, есть основания обратиться с просьбой к странам-участникам Будапештского Меморандума выполнить свои гарантии, которые они давали, подписывая этот документ в 1994 году», — подытожил политик.
Ранее Хмара заявил, что Порошенко идет по тропе, которую для него протоптал Путин, начиная с первой их встречи в 2014 году в Нормандии.
Также уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Ерлер заявил, что вопрос аннексии украинского полуострова Крым следует поднять после урегулирования ситуации на Донбассе
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, война, АТО
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