- Как ускорить процесс перевода пенсии из одной области в другую18:48
- В Украине может резко закончиться сладкая жизнь18:30
- В Балаклее вновь прогремел взрыв со страшными последствиями18:00
- ОСЕНЬЮ ПОДОРОЖАЕТ МЯСО И «МОЛОЧКА»17:45
- Гройсман пообіцяв, що піднімати пенсійний вік не будуть17:30
- Украина завязала с ядерным бизнесом с РФ и Казахстаном17:15
- У Меркель четко озвучили позицию по Крыму16:58
- Озвучены размеры зарплат украинских чиновников16:45
- Транзит газа в ЕС через Украину оказался под угрозой16:10
- Стало известно, на сколько лет хотят посадить Саакашвили15:20
В Балаклее вновь прогремел взрыв со страшными последствиями
В Балаклее Харьковской области разорвался снаряд, который серьезно травмировал военнослужащего
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах области, передают СМИ. По предварительным данным, взрыв произошел в понедельник, 7 августа, во время проведения разминирования арсенала в Балаклее.
В результате взрыва солдат 1990 года рождения получил ранения: военному оторвало правую стопу, а также обожгло руки, лицо и грудную клетку.
К тому же у сапера открытый перелом левой голени и левой стопы.
В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, решается вопрос, где он будет проходить лечение.
В свою очередь в харьковском региональном медиа-центре Минобороны Украины уже подтвердили информацию.
Напомним, в ночь на четверг 23 марта на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. СМИ сообщили об экстренной эвакуации местных жителей.
На следующий день пожарные справились с огнем, но вечером в Балаклее снова гремели взрывы. 27 марта в Минобороны заявили, что Балаклею очистили от взрывоопасных предметов. После прогремевших взрывов Балаклея находится в крайне плачевном состоянии. В некоторых зданиях повыбивало окна и пробило крыши, а от других остались лишь голые стены.
Ранее версия о диверсии с помощью дрона оказалась несостоятельной.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Балаклея, взрыв
- В Украине начнется распродажа шахт
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- Известный экономист: "Валютные "качели" - это следствие революции, их нужно просто переждать"
- Жесть: в Украине повышают тарифы на 120%!
- Удастся ли Украине стать экономически независимой от РФ
- В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ПОЛИГОН ОТХОДОВ15:05
- РФ отменила ограничение срока пребывания в стране для жителей ОРДЛО13:30
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- Как ускорить процесс перевода пенсии из одной области в другую18:48
- В Украине может резко закончиться сладкая жизнь18:30
- Звезда КВН Cергей Писаренко готовится снова стать отцом18:15
- В Балаклее вновь прогремел взрыв со страшными последствиями18:00
- ОСЕНЬЮ ПОДОРОЖАЕТ МЯСО И «МОЛОЧКА»17:45
- Гройсман пообіцяв, що піднімати пенсійний вік не будуть17:30
- Украина завязала с ядерным бизнесом с РФ и Казахстаном17:15
- Луческу поделился планами о завершении тренерской карьеры17:05
- У Меркель четко озвучили позицию по Крыму16:58
- Озвучены размеры зарплат украинских чиновников16:45
- Чотири натуральних продукти, які відбілять ваші зуби15:55
- КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ МАГНИТНЫХ БУРЬ13:55
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Напиток, который может защитить вас от множества заболеваний08:20
- 40 советов как спастись от жары без кондиционера07:33
- Кого никогда нельзя брать в крестные07:16
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка