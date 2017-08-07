В Балаклее вновь прогремел взрыв со страшными последствиями

07.08.2017 18:00

В Балаклее Харьковской области разорвался снаряд, который серьезно травмировал военнослужащего

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах области, передают СМИ. По предварительным данным, взрыв произошел в понедельник, 7 августа, во время проведения разминирования арсенала в Балаклее.

В результате взрыва солдат 1990 года рождения получил ранения: военному оторвало правую стопу, а также обожгло руки, лицо и грудную клетку.

К тому же у сапера открытый перелом левой голени и левой стопы.

В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, решается вопрос, где он будет проходить лечение.

В свою очередь в харьковском региональном медиа-центре Минобороны Украины уже подтвердили информацию.

Напомним, в ночь на четверг 23 марта на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. СМИ сообщили об экстренной эвакуации местных жителей.

На следующий день пожарные справились с огнем, но вечером в Балаклее снова гремели взрывы. 27 марта в Минобороны заявили, что Балаклею очистили от взрывоопасных предметов. После прогремевших взрывов Балаклея находится в крайне плачевном состоянии. В некоторых зданиях повыбивало окна и пробило крыши, а от других остались лишь голые стены.

Ранее версия о диверсии с помощью дрона оказалась несостоятельной.

Источник: Politeka